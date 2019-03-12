Названы первые победители музыкальной премии YUNA-2019 – MARUV и Alina Pash

В Киеве готовятся к главному светскому событию года – вручению престижных музыкальных наград YUNA-2019. Но пока организаторы завершают подготовку к шоу, в столице назвали первых победителей.

Как сообщается на официальном сайте YUNA-2019, в понедельник, 11 марта начался отсчет до старта грандиозного шоу, которое вскоре охватит всю страну. Это уже восьмой раз украинские звезды поборются за престижную премию и представят свои музыкальные новинки.

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А пока организаторы грандиозного шоу завершают последние приготовления, в Киеве назвали первых победителей YUNA-2019. В частности, определился лауреат в новой номинации "Лучший хип-хоп хит". Желанную награду получила реперка Alina Pash за песню "Bitanga".

Смотрите клип к песне Alina Pash – "Bitanga": видео

Кроме этого, победу одержала и скандальная певица MARUV, которая не отказывается от гастролей в России. Артистка одержала первенство в номинации "Лучший электронный хит", обойдя, KADNAY, Ивана Дорна и Onuka.

Смотрите клип к песне MARUV – "Drunk Groove": видео

Также определился победитель в категории "Лучший менеджмент артиста". Статуэтку получил Юрий Никитин, являющийся продюсером успешных музыкальных проектов, в частности, групп "НеАнгелы" и KAZKA.

Церемония награждения премией YUNA-2019 состоится в столичном "Дворце "Украина" 22 марта. Всего существует 16 номинаций, в каждой из которых – по пять претендентов на победу. В сети уже началась продажа билетов на светское событие, стоимость которых стартует от 290 гривен.