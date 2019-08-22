MARUV эпатировала снимками со своим партнером по шоу "Танцы со звездами 2019"

Украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая активно гастролирует в России и претендует на их награды, таки выйдет на паркет "Танцы со звездами 2019". Артистка в сети поделилась эпатажными снимками со своим партнером.

Согласно опубликованным кадрам, MARUV выйдет на паркет с Евгением Дмитриенко, который в проекте будет выступать под именем Джей. От сотрудничества с артисткой он в восторге. Во время закрытой презентации Джей заявил, что это "большая честь выступать с самой эпатажной и сексуальной звездой Украины", и анонсировал взрывные танцы с ней.

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Во-первых мы оба с MARUV водолеи - страстные. А во-вторых, мы знаем, как танцевать на 20-сантиметровых каблуках! Готовьтесь, наш первый танец будет поистине взрывным,

– анонсировал Евгений Дмитриенко.

Перед стартом развлекательного проекта танцовщик и MARUV приняли участие в эпатажной черно-белой фотосессии. Участники шоу примерили латексные наряды. Вероятно, Джей – один из представителей шоу-балета MARUV, ведь как на странице артистки, так и у Евгения Дмитриенко есть совместные фото с концертов. Поэтому мужчина с легкостью позировал с артисткой в эпатажном наряде.

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