MARUV не нарушила ни один закон, – Оля Полякова стала на защиту скандальной певицы

Скандал об отказе Украины от участия в Евровидении-2019 всколыхнул всю Украину, ситуацию относительно певицы MARUV прокомментировала Оля Полякова.

Как рассказала она в интервью "КП в Украине", Национальный отбор к Евровидению-2019 – это безобразие. Оля Полякова заявила, что организаторы, члены жюри и ведущий шоу показали свою некомпетентность. Сама же артистка убеждена, что в Украине достаточно певцов, готовых представить страну без какого-либо отбора.

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"Это было ужасное унижение человеческого и артистического достоинства. Я, если честно, против Нацотбора. У нас много профессиональных артистов, готовых и способных достойно выступить на Евровидении. Сделать сильный номер и песню правильную выбрать или купить, и самим взять на себя все расходы. Как это было раньше, когда Украину представляли звезды и привозили призовые места... А устраивать "избиение" на глазах у изумленной публики – это хамство. Мы себя такими идиотами выставили перед европейцами, стыдно, господа", – заявила Оля Полякова.

Певица добавила, что не согласилась бы принять участие в Национальном отборе, потому что даже не представляет себя на той сцене. А вот представлять Украину на вокальном шоу – готова всегда.

Вы меня представляете там? Я стою, опустив голову, а господин Притула (ведущий Сергей Притула, – ред.) с выпученными глазами спрашивает: "Чей Крым?" Я себя в подобном формате не вижу. Надо просто отправлять на "Евровидение" артистов, которые рвут сцену ежедневно,

– рассказала Оля Полякова.

Прокомментировала певица и резонансный скандал с MARUV и ее выступления в России. По словам Оли Поляковой, артистка не проигнорировала ни одно правило Евровидения, а ее гастроли в РФ не являются нарушением законодательства.

"С одной стороны, артистам говорят, что гастроли в России на их совести. Мол, езжайте и будете предателями. Или же, если откажетесь, то мы вас запишем в патриоты. Но, с другой стороны, артист честно выигрывает конкурс, а ему говорят: "Вы никуда не поедете". Выдайте тогда закон, что украинские артисты не имеют права гастролировать в стране-агрессоре. И тогда каждый из нас подумает, нарушать закон или нет. По сути, MARUV не нарушила ни один закон и ни одно правило Евровидения", – заявила Оля Полякова.

Что известно о скандале с певицей MARUV?

По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на Востоке Украины, НОТУ решила не подписывать соглашение с MARUV.

Впоследствии друг за другом финалисты шоу отказались от участия в Евровидении-2019. Поэтому украинские вокалисты не выйдут на сцену вокального шоу в Тель-Авиве.

Подробнее о скандале на Национальном отборе к Евровидению-2019 – смотрите в видео