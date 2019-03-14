MARUV не нарушила ни один закон, – Оля Полякова стала на защиту скандальной певицы

143 Читати новину українською
Оля Полякова о Евровидении-2019
Оля Полякова о Евровидении-2019 / Instagram / @polyakovamusic

Скандал об отказе Украины от участия в Евровидении-2019 всколыхнул всю Украину, ситуацию относительно певицы MARUV прокомментировала Оля Полякова.

Как рассказала она в интервью "КП в Украине", Национальный отбор к Евровидению-2019 – это безобразие. Оля Полякова заявила, что организаторы, члены жюри и ведущий шоу показали свою некомпетентность. Сама же артистка убеждена, что в Украине достаточно певцов, готовых представить страну без какого-либо отбора.

Читайте также: Концерты в России, выступление во Львове и поддержка РФ на Евровидении: MARUV поделилась планами

"Это было ужасное унижение человеческого и артистического достоинства. Я, если честно, против Нацотбора. У нас много профессиональных артистов, готовых и способных достойно выступить на Евровидении. Сделать сильный номер и песню правильную выбрать или купить, и самим взять на себя все расходы. Как это было раньше, когда Украину представляли звезды и привозили призовые места... А устраивать "избиение" на глазах у изумленной публики – это хамство. Мы себя такими идиотами выставили перед европейцами, стыдно, господа", – заявила Оля Полякова.

Певица добавила, что не согласилась бы принять участие в Национальном отборе, потому что даже не представляет себя на той сцене. А вот представлять Украину на вокальном шоу – готова всегда.

Вы меня представляете там? Я стою, опустив голову, а господин Притула (ведущий Сергей Притула, – ред.) с выпученными глазами спрашивает: "Чей Крым?" Я себя в подобном формате не вижу. Надо просто отправлять на "Евровидение" артистов, которые рвут сцену ежедневно,
– рассказала Оля Полякова.

Прокомментировала певица и резонансный скандал с MARUV и ее выступления в России. По словам Оли Поляковой, артистка не проигнорировала ни одно правило Евровидения, а ее гастроли в РФ не являются нарушением законодательства.

"С одной стороны, артистам говорят, что гастроли в России на их совести. Мол, езжайте и будете предателями. Или же, если откажетесь, то мы вас запишем в патриоты. Но, с другой стороны, артист честно выигрывает конкурс, а ему говорят: "Вы никуда не поедете". Выдайте тогда закон, что украинские артисты не имеют права гастролировать в стране-агрессоре. И тогда каждый из нас подумает, нарушать закон или нет. По сути, MARUV не нарушила ни один закон и ни одно правило Евровидения", – заявила Оля Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Что известно о скандале с певицей MARUV?

По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на Востоке Украины, НОТУ решила не подписывать соглашение с MARUV.

Впоследствии друг за другом финалисты шоу отказались от участия в Евровидении-2019. Поэтому украинские вокалисты не выйдут на сцену вокального шоу в Тель-Авиве.

Подробнее о скандале на Национальном отборе к Евровидению-2019 – смотрите в видео

 

blog_ava
Работника Администрации Президента Александра Бухтатого нашли мертвым
сегодня
1364
Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle MARUV Оля Полякова Скандал Евровидение 2019
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
сегодня 13:58 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Альона Захарова 93
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
сегодня 11:10 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 1121
Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей
13 марта 19:26 Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей
104
7 туристических мест в Украине, которые расцветают навесне
13 марта 13:13 7 туристических мест в Украине, которые расцветают навесне
2587
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
12 марта 12:31 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
289
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук