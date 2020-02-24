MARUV нецензурно ответила на критику поздравления мужчин с 23 февраля: Хочу и поздравляю

Популярная исполнительница MARUV вчера, 23 февраля, публично обратилась к мужчинам, поздравив их с Днем защитника Отечества. Фоловеры поспешили напомнить звезде, что в Украине праздник отменили. Однако на очередную волну хейта в сети певица отреагировала резко, обратившись к публике нецензурной лексикой.

Вчера, 23 февраля, на личной странице популярной певицы появилось сообщение, в котором она обратилась к своей мужской аудитории. Соблазнительным фото в прозрачном боди она поздравила с Днем защитника Отечества: "Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины". Читатели не оценили такой поступок MARUV, ведь праздник в Украине отменили еще пять лет назад. Зато среди государственных праздников – День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

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На очередной шквал критики эпатажная исполнительница отреагировала остро. В инстаграм-сторис она опубликовала видео, в котором обратилась к многочисленным хейтерам с бранью. Знаменитость отметила, что ее родные служили еще в советской армии, поэтому причастны к этому празднику как никто другой. Она заверила, что День защитника Украины также не обойдет вниманием.

Боже, у меня снова разгорелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля. Бл*дь. У меня папа служил, дедушка служил в советской армии – хочу, бл*дь, и поздравляю. Не переживайте, 14 октября тоже поздравлю с праздником мужчин, если вы за это переживаете,

– прокомментировала скандал артистка.

Стоит отметить, что поздравительное сообщение MARUV собрало более тысячи комментариев, в которых фаны выразили свое возмущение и в очередной раз обвинили ее в пророссийских взглядах: "Какое отношение этот праздник имеет к Украине?", "Вот совсем необязательно было", "В Украине такого праздника нет", "Это поздравление в очередной раз дает ответ, почему Марув не поехала на Евровидение в прошлом году. П.С. незнание истории не освобождает от ответственности", "23 – это не наш праздник, а праздник убийц".