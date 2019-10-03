MARUV поборется за звание лучшего артиста по версии MTV Россия

Украинская певица MARUV, которая активно гастролирует Россией и была участницей украинского проекта "Танцы со звездами 2019", попала в номинацию на звание "Лучшего артиста" по версии российского MTV.

Об этом говорится на сайте MTV Россия.

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На своей странице в инстаграм певица также подтвердила информацию о том, что в этом году она стала номинантом на MTV EMA от России. Maruv призвала своих поклонников голосовать за нее на официальном сайте.

MTV Europe Music Awards – главная музыкальная награда канала, которая в 2019 году пройдет в испанской Севилье 3 ноября.

Наша главная организационная забота сейчас – номинация "Лучший артист по версии MTV Россия". В этом году номинированы MARUV, Little Big, FACE, Noize MC и Zivert,

– говорится на сайте российского MTV.

Не все поклонники певицы с восторгом отреагировали на новость и поинтересовались в комментариях "Почему именно Россия?".

Евровидение-2019 или гастроли в России: таки второй вариант

Немалую популярность MARUV получила благодаря победе на Национальном отборе Евровидения-2019. Однако представлять Украину на вокальном конкурсе она не поехала из-за громкого скандала. Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложила артистке контракт, одним из пунктов которого заставлял ее отказаться от гастролей в России. MARUV и НОТУ не согласовали спорные вопросы, поэтому государство не участвовало участия в Евровидении-2019.

После резонансного скандала эпатажная певица таки выступила с запланированными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Более того, MARUV претендовала на российскую премию "Муз-ТВ". После таких выступлений артистка беспрепятственно выступила 14 июня в Киеве, пригласив украинских звезд на концерт.

Сейчас певица до сих пор гастролирует по стране-агрессору и борется за российские награды.