MARUV показала совместное фото с Олей Поляковой: горячий кадр

Российская гастролерша MARUV не прекращает удивлять своих поклонников зажигательными снимками в сети. На днях артистка показала общий кадр с певицей Олей Поляковой, который потряс подписчиков ее блога.

Фото появилось в Instagram-Stories MARUV. Видимо, артистки встретились на одном из музыкальных проектов, ведь перед камерой предстали в сексапильном сценическом наряде. Так, Оля Полякова позировала в красном боди "Королевы ночи", а MARUV – в черном боди с сексапильной зоной декольте.

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В таких нарядах обе украинские певицы показали стройные и длинные ноги. MARUV не удержалась от шутки и заговорила о дуэте "NOGI".

Bang! Если бы мы были дуэтом, то он бы назывался "NOGI",

- в шутку написала российская гастролерша.



Сексуальное фото Оли Поляковой та MARUV / Instagram / @maruvofficial

О неожиданной коллаборации говорить, видимо, рано. А вот о дружбе MARUV и Оли Поляковой свидетельствует не только пикантное фото, но и громкое заявление "Королевы ночи". После того, как российская гастролерша не пришла к согласию в вопросах с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины относительно участия в Евровидении-2019, Оля Полякова стала на ее защиту. Тогда певица публично заявила, что нацотбор – это безобразие, а MARUV не нарушила ни одного закона.

С одной стороны, артистам говорят, что гастроли в России на их совести. Мол, езжайте и будете предателями. Или же если откажетесь, то мы вас запишем в патриоты. Но, с другой стороны, артист честно выиграет конкурс, а ему говорят: "Вы никуда не поедете". Выдайте тогда закон, что украинские артисты не имеют права гастролировать в стране-агрессоре. И тогда каждый из нас подумает, нарушать закон или нет. По сути, MARUV не нарушила ни одного закона и ни одного правила Евровидения,

– заявила Оля Полякова.

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