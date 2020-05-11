Маша Ефросинина: Я никогда не была идеальной мамой

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась серией фотографий из чувственной фотосессии с детьми, а также написала трогательное сообщение, в котором призналась, что никогда не была идеальной мамой.

Маша Ефросинина воспитывает двоих детей: 5-летнего сына и 15-летнюю дочь Нану. Она часто делится с поклонниками секретами отношений с мужем, однако редко говорит о материнстве. На личной странице знаменитости в инстаграме появилась чувственная публикация, в которой она рассказала, что не соответствует критериям, которые, по мнению общества, должны быть у идеальной мамы.

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Женщина говорит, что никогда не жертвовала карьерой ради детей, поскольку хотела развиваться, как профессионал в своем деле. Она не хранила остывшие отношения с мужем, потому что не хотела жить в несчастливом браке.

Маша никогда не ставила свои интересы ниже интересов детей. Она считает, если дети научатся уважать ее интересы, будут уважать и ценить свои. Она с легкостью несколько раз в год ездит на отдых без дочери и сына, потому что хочет побыть сама и перезагрузиться.

Мои дети не изучают восемь языков и посещают только те кружки, которые хотят сами. И если желание заниматься чем-то исчезает через месяц, я не заставляю их туда ходить, поскольку считаю, что нужно заниматься только тем, что интересно,

– отметила Ефросинина.

Она призналась, что последние несколько лет она почти не бывает дома на выходных, потому что занимается любимым делом. Звезда ездит с выступать для большой и прекрасной женской аудитории.

Маша убеждена, что у счастливых матерей не может быть несчастливых детей. Она считает, что связь с детьми укрепляется маленькими традициями, открытой демонстрацией своих чувств и памятными впечатлениями. И для этого не нужно жертвовать ради них всем.

Телеведущая отметила, что каждая женщина по-своему чувствует для себя материнство и ни одна не является плохой мамой. Для детей главное знать, что мама безусловно, горячо и преданно любит их всегда, всюду, в любом возрасте.

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