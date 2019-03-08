Маша Ефросинина объяснила, в чем заключается важность 8 марта

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Маша Ефросинина о 8 марта
Маша Ефросинина о 8 марта / Instagram / @mashaefrosinina

Знаменитая телеведущая Маша Ефросинина, которая является послом доброй воли ООН по гендерному равенству и правам женщин в Украине, поделилась своими мыслями относительно 8 марта.

Все чаще люди поднимают вопрос, стоит ли отмечать Международный день женщин. Согласно опросу журналистов LifeStyle 24, каждый второй респондент в сети признался, что не будет праздновать 8 марта. Своими мыслями решила поделиться и телеведущая Маша Ефросинина.

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В своем блоге звезда напомнила, что, в первую очередь, Международный женский день – праздник, который рассказывает о свободах, правах и волеизъявлениях всех женщин планеты.

Сегодня и каждый день мы должны говорить о правах женщин, каждой женщины жить достойно, свободно от насилия и дискриминации. Нам нужны влиятельные женщины для сильного общества. К сожалению, мы еще далеки от достижения этой цели, ведь равные права и возможности не являются реальностью для многих людей,
– заявила телеведущая.

Кроме этого, Маша Ефросинина добавила, что 8 марта является прекрасным напоминанием ценить свою жизнь, толчком для изменения ее к лучшему и построения крепких отношений.

"Этот день является прекрасным напоминанием всем нам, что мы проживаем единую жизнь, и сами строим наше счастье! Не надо откладывать на потом разговор с любимым человеком о том, чего вам не хватает в отношениях, чтобы вы хотели изменить, или вместе создать ради счастливой жизни и здоровых отношений! Используйте этот день, чтобы вместе обо всем поговорить... А не сидеть и дальше, замалчивая свои обиды и глядя на опавшие листья тюльпанов, которые он купил в три дорого, ненавидеть эту ежегодную повинность", – отметила Маша Ефросинина.

Отметим, что Маша Ефросинина стала почетным послом ООН не только в Украине, но и в странах восточной Европы. Случилось это в последние дни мая 2018 года. С того времени телеведущая активно выступает против любого насилия и дает советы женщинам, которые стали жертвами домашнего насилия или сексуального домогательства.

Почему 8 марта – это, прежде всего, о равенстве: видео

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle 8 марта Новости культуры Маша Ефросинина
Источник: LifeStyle 24
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