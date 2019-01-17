Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой в купальнике: фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая отправилась с мужем и сыном на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, удивила поклонников в социальной сети.

Новые фото Маша опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Ефросинина позирует на пляже в изумрудном бикини, длинной зеленой тунике-халате и черной широкополой шляпе.

"Люблю мой рай", – прокомментировала снимки звезда.

Интересным для поклонников стал последний кадр, на котором певица демонстрирует идеальную фигуру.

"Фигура 20-летней", "Идеальная", "Очень красивая", "Вы просто ходячая мотивация. Выглядите роскошно", – пишут пользователи в сети.



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina