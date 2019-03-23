Маша Ефросинина посвятила мужу стихотворение в день его рождения: трогательное видео

Знаменитая украинская телеведущая и бизнесвумен Маша Ефросинина трогательно поздравила своего мужа Тимура Хромаева с днем рождения. Звезда написала для него стихотворение, которое записала на видео и опубликовала его в социальной сети.

Маша Ефросинина редко афиширует свою личную жизнь, публикует мало снимков с мужем и редко комментирует их отношения. Однако 23 марта оказалось для телеведущей особым днем, в который она захотела признаться в любви своему мужу на весь мир. Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на котором она зачитывает стихотворение, посвященное Тимуру Хромаеву. Таким образом она поздравила своего мужа с днем ​​его рождения.

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Поэзия началась со слов, что Тимур знает, как она оберегает их "мир", но в субботу, 23 марта, она поздравляет его с днем ​​рождения семнадцатый раз подряд, поэтому почувствовала острую потребность сделать это публично.