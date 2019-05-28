Маша Ефросинина рассказала, чему ее научило ее 40-летие и от каких людей надо бежать

Знаменитая украинская телеведущая и бизнесвумен Маша Ефросинина по случаю празднования своего юбилея решила порадовать поклонников откровенными признаниями. Звезда рассказывает, чему ее научила жизнь за 40 лет, а также делится истинами, которые нужно понять, чтобы жить стало немного проще.

На днях любимица миллионов Маша Ефросинина отпраздновала свое 40-летие. По случаю юбилея она делится на своей странице в Instagram интересным опытом, который ей удалось накопить.

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Дежурная часть откровенных рассказов началась с признания. Телеведущая отметила, что 40-летие открыло для нее понимание того, что люди способны меняться.

Иногда кардинально. Чаще всего к лучшему. Если говорить об изменениях к лучшему, то эта способность человека спасает отношения, излечивает от недугов и ведет к успеху,

– отметила Маша Ефросинина.

После этого Маша, которая является примером для миллионов женщин назвала тройку вещей, которые, по ее мнению, способны разрушить человечество. "...Зависть, алчность и болезненное тщеславие! Бегите от таких людей. Вот они вряд ли изменятся. Жизнь с ними разберется. Поверьте, точно разберется", – заверила телеведущая.

Также Маша Ефросинина посоветовала своим поклонникам не откладывать жизнь на потом, а действовать сразу.

Никто из нас не знает, сколько ему отведено! Лучший толчок начать менять свою жизнь – спросить себя: "А когда, если не сейчас? Ведь завтра может не наступить". Действуйте прямо сейчас. К черту все, никому до вас особо не дела – обсудят и забудут! А жизнь у вас одна, и, действительно, неизвестно, сколько вам осталось,

– порекомендовала Маша Ефросинина.

После этого она добавила еще несколько рекомендаций. Первая из которых – "За шару рано или поздно придется платить", а вторая – "Не нужно требовать от людей то, чего они не могут вам дать! Иногда дело даже не в вас, а в том, что они просто не могут этого дать". А в завершение заверила, что нравиться всем также невозможно, ведь не у всех хороший вкус.