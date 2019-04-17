Маша Ефросинина рассказала, как борется со стрессом

Украинская бизнесвумен и телеведущая Маша Ефросинина в силу своей профессии ведет насыщенную жизнь и соответственно имеет мало времени для того, чтобы отдохнуть. Знаменитость призналась, что ее часто спрашивают, как она борется со стрессом, поэтому она решила рассказать свой метод борьбы.

Новое фото, под которым Маша Ефросинина написала свои секретные признания по борьбе со стрессом, телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

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Она написала, что за последние два года вопрос "Маша, как вы восстанавливаетесь и боретесь со стрессом?" прозвучал в ее адрес тысячи раз, поэтому она решила всем одновременно ответить в социальной сети.

Мой ответ всегда один – когда я дома! Дома я, как каждый из вас, хозяйка своего времени: могу валяться с книжкой, могу танцевать с Сашей, могу работать, делать гимнастику, чаевничать с Наной до ночи, убираться, готовить, пить с Тимуром вино, принимать гостей,

– написала Маша Ефросинина.

После чего добавила, что обожает посвящать себе утро. Уже после того, как всех членов семьи накормила, Сашу отправила в сад, Нану в школу, а мужа Тимура на работу, она любит медитировать и читать новости в тишине за чашечкой кофе. Также ведущая призналась, что с тех пор, как она научилась так проводить время, она полюбила себя такой, как есть, без идеального макияжа и уложенных волос.