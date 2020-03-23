Маша Ефросинина трогательно поздравила мужа с днем рождения: веселое видео

Муж популярной украинской телеведущей Маши Ефросининой Тимур Хромаев празднует день рождения. По этому случаю знаменитость опубликовала нежное поздравление и веселое видео, на котором влюбленные сыграли в игру "Кто из вас?" и продемонстрировали, насколько хорошо знают друг друга.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев вместе уже 18 лет. Супруги воспитывают сына Александра и дочь Нану. В семье есть традиция – каждый день рождения Тимура пара празднует вместе где-то за границей. В этом году они планировали взять в поездку с собой еще и детей, однако коронавирус внес свои коррективы. Но Маша и Тимур не унывают и верят, что совсем скоро смогут воплотить маленькую мечту в реальность.

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Телеведущая выложила видео, где они с мужем играют в игру "Кто из вас?" и отвечают на вопросы, которые позволяют понять насколько хорошо влюбленные знают друг друга. Это очень нежно и одновременно весело. На нем видно, что даже после 18 лет брака можно любить так, как в начале отношений.

Я не перестаю восхищаться и учиться у тебя способности спокойно и рассудительно "смотреть в глаза" резкой смене обстоятельств, проблем и трудностей. Ты блестяще умеешь адаптировать себя и нас к новым реалиям и не допускать паники. Рядом с тобой всегда верю, что все можно пережить. Главное, делать это достойно и не терять человеческого лица. И даже если планету все-таки захватят инопланетяне, знаю, даже с ними ты найдешь общий язык,

– написала Маша.

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