Маша Ефросинина возмущенно прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Украине

Украинские власти продлили карантин до 24 апреля и в очередной раз отметили, что людям нужно в это время покидать свои дома только при необходимости. Однако распогодилось и немало украинцев показали в сети фото с отдыха на природе. Ситуацию гневно прокомментировала Маша Ефросинина.

Знаменитая телеведущая и блогер рассказала, что хейтеры с легкостью называют ее тунеядкой и буржуйкой из-за фото, сделаных на собственной даче, где она с семьей находится в изоляции на время карантина. В то же время Маша Ефросинина поражена, сколько людей провели отдых с родственниками или друзьями на природе.

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"Вы толпами сегодня сидите в лесах и парках на шашлыках... Но в то же время перечисляете количество вилок и ножей на моем фото, чтобы обвинить в том, что я не соблюдаю карантин, находясь на собственной даче, и в саду с семьей делаю барбекю", – отметила Маша Ефросинина.

По словам телеведущей, многие украинцы наплевали на круглосуточные призывы Минздрава, президента и всех публичных людей Украины оставаться дома. Поэтому количество инфицированных растет, а карантин может затянуться надолго.

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"Вы кричите, что государство ни хр*на для своего народа не делает, и медицина у нас в ж*пе... Количество больных растет быстрее самых пессимистичных прогнозов. Вы упрекаете меня и всех, кто помогает и призывает помогать, в том, что мы жлобы и нищие, а сами не можете затянуть пояса на три долб*ные недели, чтобы самим не умереть, родителей не потерять, детей своих же родных не заразить, и не дать стране упасть в коллапс от массовой трагедии и в экономический паралич на долгие годы", – эмоционально написала Маша Ефросинина.

С таким отношением к мерам предостережения звезда подозревает, что карантин и пандемия коронавируса может затянуться на несколько лет.

По состоянию на 30 марта в Украине зафиксированы 480 случаев заболевания COVID-19. Всего за последние сутки медики обнаружили 62 новых случая коронавируса. В то же время от осложнений умерли 11 человек. Чиновники, звезды и медики обратились к украинцам придерживаться карантина и только при необходимости покидать свои дома. Карантин является временным, однако, чтобы вернуться к привычной жизни, нужно всего лишь следовать простым советам ВОЗ во время пандемии.



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