Маша Ефросинина выбрасывает мусор в изысканном платье и на каблуках: смешное видео

Знаменитая телеведущая не скрывает того, что скучает по платьям и светским мероприятиям. Маша Ефросинина готова примерить фэшн-look даже для бытовых дел. Так, звезда продефилировала по коридору собственного дома в роскошном платье с мусором в руках.

На личной странице в инстаграме Маша Ефросинина довольно часто демонстрирует, как длится ее карантинный режим. Если раньше знаменитость показала пижамные образы на каждый день недели, то в этот раз достала из гардероба элегантное воздушное платье и босоножни на каблуках. Все это ради того, чтобы выбросить мусор.

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Ведущая сняла курьезное видео, в которым раскрыла, как на протяжении самоизоляции изменилось ее отношение к обыденным домашним делам. Если ранее Маша Ефросинина дома не занималась своим внешним видом, то сейчас даже для того, чтобы вынести мусор, собирается как на красную дорожку.

Маша Ефросинина надела воздушное платье изумрудного цвета с анималистичным принтом. Полупрозрачное одеяние позволило звезде засветить свою стройную фигуру, о которой она заботится даже на карантине. Ее безупречный образ завершили босоножки с серебряными блестками на высоких каблуках и легкий макияж с акцентом на глаза. В таком виде с мусором в руках Ефросинина продефилировала по коридору своего дома, подобно мировых подиумов.

Не знаю, что у кого по мусору, но я все так же скучаю за платьями,

– прокомментировала ведущая.

Фоловери оцінили експеримент зірки та наголосили на її досконалості. Проте пильні шанувальники не залишили без уваги те, що Маша Єфросиніна забула про маску та рукавички, які радять одягати у громадських місцях: "Шок, скандал, бунт! Єфросиніна показала як порушує правила карантину і виносить сміття без маски і рукавичок".