Масштабный фестиваль Coachella 2020 перенесли из-за вспышки коронавируса, – СМИ
На протяжении последних 20 лет грандиозный музыкальный фестиваль Coachella собирает тысячи меломанов во всем мире. В этом году мероприятие было запланировано с 10 по 19 апреля, однако власть штата Калифорния решила перенести его на октябрь из-за вспышки коронавируса в США.
Эпидемия смертельного вируса повлияла на все сферы жизни без исключения. Именитые дизайнеры проводили показы на Неделях моды в пустых залах, а киноиндустрия экстренно отменяет съемки в странах Европы. Так, коронавирус повлиял и на проведение масштабного музыкального фестиваля Coachella 2020.
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Мероприятие, рассчитанное на девять дней, должно было бы стартовать уже 10 апреля. Однако, как сообщает издание The Sun, правительству Калифорнии придется отсрочить Coachella 2020. Ориентировочные даты, в которые все же может состояться фестиваль, – с 9 по 16 октября.
О решении властей на личной странице в твиттере сообщил репортер New York Magazine: "Инсайдеры, знакомые с организаторами, сообщили мне, что фестиваль Coachella будет отложен из-за обострения коронавируса и перенесен на 9 – 16 октября".
Как отмечают источники, поводом для волнения стали еще три подтвержденных случая заболевания в калифорнийском городе Риверсайд, которые удалось зафиксировать вчера, 9 марта. Так, компания Goldenvoice, занимающаяся организацией фестиваля, в течение следующих 48 часов должна достичь соглашения об отсрочке Coachella 2020. Если согласие не будет достигнуто, то мероприятие будут вынуждены отменить совсем.
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