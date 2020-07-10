В 20 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы узнаем кто покинул кулинарное шоу в шаге от финала проекта, а кто будет бороться в нелегкой борьбе за победу в шоу.

В 20 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы узнаем, какая из команд справилась с заданием от тройки судей кулинарного шоу, а кто с треском провалил эту задачу.

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Напомним вам, что команда красных должна приготовить хэлси-торт "Пьяная вишня", синие – "Пражский торт", а желтые – "Золотой ключик".

На все про все у участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" было 2 часа и доступ к обоим кладовым кулинарного проекта. Добывать сахар профессионалам нужно было из фруктов, ягод и других продуктов, которые есть в кладовке.

Профессионалы не искали легких путей и начали экспериментировать с консистенцией и ингредиентами, но оправдает ли результат такой рисковый путь?

Первыми за вердиктом к судьям пошла команда желтых – Юля и Эдуард. Судья 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво сразу заметил, что бисквит в торте сдвинулся, а по вкусу "Золотой ключик" был не слишком сладким.

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Вторыми за вердиктом к судьям "Мастер Шеф. Профессионалы" отправились повара в красных фартуках. Профессионалы признали, что им не хватило времени на презентацию торта, но по вкусу десерт профессионалов тоже не впечатлил Эктора Хименса-Браво, Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского

"Без вкуса и аромата", – именно так прокомментировали судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" "Пьяную вишню" ребят.

А вот у команды синих внешне десерт напоминал оригинальный "Пражский торт", но его вкус сумел удивить судей вкусом и видом. Хименес-Браво похвалил Евгения Грибеника и Давида Даниеляна за безупречную работу.

Судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" назвали худший десерт – это торт команды красных. Влад Ермаков и Александр Цвигун надели черные фартуки и будут соревноваться за место в финале проекта.

Заглянуть в глаза слабости

Судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" решили напомнить шестерке профессионалов их сложный путь на проект и подготовили для поваров особенный конкурс. Поскольку ошибки допускают все, шеф-поварам придется вспомнить свою самую большую неудачу на кулинарном шоу.

За 1,5 часа каждый из поваров 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" должен приготовить свое особое блюдо, подсказку к которому они найдут под коробками-загадками.

Давиду Даниеляну судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" напомнили его провальное блюдо для известного героя кино или сериала. Сегодня Давиду нужно приготовить блюдо для Бэтмена. Евгению Грибенику нужно повторить культовый батончик "Марс", Александру Цвигун – блюдо интертеймент, Эдуарду Канаряну предстоит бой с микроволновкой, Юлии Жигулиной – поразить судей кулинарного проекта блюдом минимум в 50 см высотой.

А вот для Влада Ермакова судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" подготовили особенное испытание. В одном из предыдущих эфиров, повар не сумел поразить Екатерину Яблонскую ее нелюбимым продуктом – тыквой. Поэтому сегодня, Влад попытаться сделать нелюбимые продукты Эктора Хименса-Браво любимыми! Для этого у повара есть два сельди, сырая гречка и укроп.

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Еще одним бонусом для профессионалов стало объявление от Владимира Ярославского. Если повар в черном фартуке сумеет поразить судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" своим блюдом – он наденет белый фартук.

Давид Даниелян приготовил изысканное блюдо с утиной грудкой, овощами и креветками. Однако, судьи раскритиковали блюдо повара, ведь в нем нет никакой связи с Бэтменом. Также критике подверглись блюда Александра Цвигуна и Евгения Грибеника.

Тройка судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" отметили работу Эдуарда Канаряна, который удачно соединил в одном блюде рыбу и птицу и приготовил свое блюдо в микроволновке.

Эктор Хименес-Браво был восторге от блюда, которое приготовил Владислав Ермаков. Повар безупречно объединил три продукта, которые ненавидит главный судья 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Влад спрятал сельдь в фаршмак и превратил его вкус в идентичный красной лососевой икре, из гречки сделал эспуму, а укроп поджарил в кляре.

Блюдо Юлии Жигулиной судьи даже не пробовали, ведь праздничный торт девушки упал и потек.

По вердикту судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Влад Ермаков обменял свой черный фартук на белый и поднялся на балкон победителем этого испытания. А черные фартуки надели Юля Жигулина, Давид Даниелян и Евгений Грибеник.

Битва черных фартуков в шаге от мечты

Перед началом битвы черных фартуков, судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" сразу сообщили поварам, это будет одно из самых сложных испытаний за весь сезон кулинарного проекта. Оно будет состоять из четырех задач: с помощью дартса участники выберут главную технику в их блюде, дальше нужно выбрать барашка под которым скрывается фигурка строителя, пожарного, лыжника или лесоруба.

Давид Даниелян будет готовить блюдо с использованием фигурки пожарного и техники жарки, Евгений Грибеник совмешать сувид и строителя, Юля Жигулина – шок-заморозку и лыжника, а Саша Цвигун – желефикацию и лесоруба.

Но это еще не конец испытания, каждого профессионала ожидает своя коробка-загадка с набором кулинарных отходов, из которых они будут готовить ресторанное блюдо. А презентовать свои блюда повара будут на одном из предметов, которые должны органично влиться во всю концепцию подачи. А именно: каска у Евгения, лупа у Давида, топор у Саши и железная дорога у Юли.

На приготовление судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" выделили 1,5 часа, которые очень быстро прошли. Судьи кулинарного шоу попробовали и оценили каждое блюдо поваров в черном и вынесли свой вердикт.

К сожалению, в шаге от финала 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" проект покинула Юлия Жигулина. Блюдо девушки уже второй раз была совсем не съедобным.

В 21 выпуска 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы станем свидетелями долгожданного финала кулинарного проекта, в котором будут бороться пятеро сильнейших шеф-поваров сезона. И только один из них победит в 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы".

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