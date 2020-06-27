В 18 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" смогут попробовать свои кулинарные возможности в созданиях копий съедобных блюд, и мы узнаем, кто покинул проект после испытания с дегидратором. Не пропустите!

В 18 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы узнаем, кто не выдержит конкуренции и покинет кулинарное шоу. Ефима Кравченко, Сашка Цвигуна и Владислава Ермакова ждет нелегкая битва за место в проекте "Мастер Шеф. Профессионалы", на которой им нужно будет готовить с помощью дегидратора.

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За полтора часа поварам нужно приготовить изысканный полуфабрикат и высушить его за 12 часов в дегидраторе.

Судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" зальют полуфабрикат профессионалов кипятком и определят, чье блюдо достойно стать конкурентом популярной лапше быстрого приготовления, а кто поедет домой, так и не использовав свой шанс на звание лучшего повара "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона.

Владислав Ермаков решил приготовить манную кашу, сделал из нее шарики, добавил ягод, фруктов и орешков. Ефим Кравченко не раз повторял, что не знает, что именно ему готовить и что именно эта битва черных фартуков доведет его до депрессии. Парень долго ходил по кладовой с продуктами и не знал, к чему прицепиться. Ефим Кравченко успел за время конкурса даже поесть ягод, за которые ему делали замечание повара с балкона.

Александр Цвигун готовил грибы, курицу в карамели и сделал домашнюю лапшу.

Участники битвы черных фартуков 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы " положили свои заготовки в дегидраторы, и через 12 часов судьи вынесут свой вердикт относительно их блюд.

Судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" остались довольны блюдаом Влада Ермакова, а Эктор Хименес-Браво вообще не мог остановиться, пробуя манники повара. Также, судьи отметили блюдо Саши Цвигуна, его лапша была прекрасной на вкус и с легкостью может конкурировать с уже известными блюдами быстрого приготовления.

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Что касается блюда Ефима Кравченко, здесь судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" сразу назвали блюдо слишком простым, не новым и не уникальным. Ефим Кравченко решил не думать и приготовил обычную гранолу с фруктами.

Эктор Хименес-Браво отметил, что овсянка, которую он покупает в обычном магазине, лучше на вкус, чем приготовленное поваром блюдо. По единогласному решению судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" в 18 выпуске кулинарное шоу покинул Ефим Кравченко.

Подделать идеальное, или как обмануть соперника

И на этом шоу не заканчивается. Семерых участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" ждет новое, крайне интересное задание от судей кулинарного шоу. Однако сначала судьи предложили участникам определиться с капитанами.

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Первым капитаном вызвался Влад Ермаков, он возглавит красную команду, а капитаном синих стал Эдуард Канарян. В команду красных вошел Саша Цвигун, Давид Даниелян и Юлия Жигулина, у синих – Виктор Самардак, Евгений Грибеник.

"Испытать себя в искусстве подрабатывать", – именно так звучало задание от судей для поваров 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". За один час кулинарам нужно приготовить два изысканных ресторанных блюда, в которых команда соперников должна почувствовать все нотки вкуса, распознать задействованные кулинарные техники и отгадать ингредиенты блюда, чтобы во второй части испытания приготовить точную ее копию. И блюдо должно быть завуалировано, ведь команда, которая не справится с заданием и не приготовит совершенное блюдо команды соперника – проигрывает, а авторы лучших подделок станут победителями.

Синие решили готовить филе перепелки с грибами, соус на перепелки, вторым блюдом стала знаменитая сигара Виктора Самардака, с кремом из сливок, арахисом и малиной.

Красные приготовили для команды соперника маринованную редьку в ягодах и фруктах, начинили ее анчоусами и гребешками в соусе из каракатицы. Вторым блюдом стал суп, в который Юля Жигулина положила всего 4 ингредиента: курицу, картофель, кролик и морковь.

После окончания первого этапа приготовления команды поменялись кухнями и приступили к разгадыванию блюда команды соперника. Если в блюдах на первый взгляд было все понятно по ингредиентам, то попробовав, участники окончательно запутались.

Судьи тщательно пробовали все приготовленные обеими командами блюда и оценили старания кулинаров. У каждой из команд были ошибки, но команда красных лучше справилась с задачей, а вот синим не повезло с супом красных.

Эктор Хименес-Браво попросил Эдуарда Канаряна назвать двух участников, которые наденут черные фартуки. Капитан команды синих надел черный фартук на себя и на Евгения Грибеника.

Испытания колбасой

Как капитану победителю предыдущего конкурса судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" предложили Владу Ермакову возглавить первую команду, повар выбрал красный цвет фартуков. В красные вошел Саша Цвигун, Эдик Канарян и Юля Жигулина. Виктор Самардак возглавил команду синих, в которой были – Женя Грибеник и Давид Даниелян.

Главной задачей второго испытания 18 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" стали авторские колбасные изделия. Каждой команде за два часа нужно придумать колбасное меню из 5 различных колбасных изделий или сосисок. Также, командам нужно приготовить к блюду оригинальный соус и, по желанию, авторский гарнир.

Оценивать приготовленные колбасные изделия поваров 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут виртуозы мясных блюд – 7 представителей известной мясной компании в Украине.

Главным критерием оценок для профессионалов будет исключительный вкус и оригинальность приготовленных блюд. Но справились ли повара 2 сезона " Мастер Шеф. Профессионалы" с этим не легким заданием, мы узнаем уже в следующую субботу, в 19 выпуске кулинарного шоу.

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