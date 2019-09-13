Мастер Шеф 9 сезон 3 выпуск: кто покинул шоу первым

Двадцатка кулинаров-любителей готова к борьбе за главный приз проекта 500 тысяч гривен и обучение в кулинарной школе Le Cordon Bleu. Участников шоу "Мастер Шеф" 9 сезона в 3 выпуске ждут три конкурса, в которых они должны показать судьям проекта всю свою готовность к ожесточенной борьбе.

Кто вошел в двадцатку проекта "Мастер Шеф" 3 сезона

В минувшую пятницу вся Украина познакомилась с главной двадцаткой проекта "Мастер Шеф" 9 сезона, а в сегодняшнем выпуске всех ждал сюрприз. И этот сюрприз был не только для телезрителей, но и для самих участников кулинарного шоу. Дальше самое интересное!

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Первый день кулинаров-любителей на проекте начался с выездного конкурса. Судьи встретили их на Андреевском спуске: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Елизавета Глинская радушно поздравили участников, а затем их ожидала интрига. Ведь впервые за 8 сезонов "Мастер Шеф" двое участников из двадцатки не смогли продолжать участие в проекте. Семейные трудности и рабочие моменты заставили участников покинуть шоу и вернуться домой. Судьи взяли всю ответственность на себя и вернули в кулинарное шоу двух участников по своему усмотрению. Вместо Сергея и Алены на кухню "Мастер Шеф" вернулись Элеонора Зубенко и Назар Виткович.

Кулинары-любители радостно приняли их в свой уже сформированный коллектив и знакомились с измененными правилами такого известного за предыдущие сезоны конкурса.

Первый выездной конкурс "Мастер Шеф" 9 сезона 3 выпуска

Елизавета, которая потрясающе выглядела и выбрала для первого выездного конкурса яркий красный костюм и черную кружевную блузку, перешла к определению двух капитанов. Но, к ее удивлению, желающих не было...

После удивленных слов Лизы: "Серьезно?! Нет?". Сергей Денисов поднял руку и возглавил красную команду, вторым вызвался Андрей Боденко – синяя команда.

Поскольку это уже 9 сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф", судьи решили не прибегать к стандартным конкурсным условиям, а взамен немного покреативить. В классических правилах этого выездного конкурса участники сами выбирали блюда, которые будут готовить для гостей столицы и киевлян, а впоследствии продавали их.

Но в этом проекте не могло быть все так просто и заранее известно. Тройка судей озвучила новые условия конкурса: кулинарам-аматорам нужно придумать блюда кухни фьюжн, то есть совместить в одном блюде две классические традиционные кухни. Украинскую и японскую, французскую и другие.

Сергей Денисов выбрал в свою команду десертников, поскольку он уже успел выработать свою собственную стратегию для победы в этом конкурсе. Андрей Боденко не задумываясь выбирал в команду участников, с которыми ему легко и комфортно работать на кухне.

Для составления меню и приготовления блюд у кулинаров-любителей было два часа, а чтобы продать их – лишь час.

Работа на кухне "Мастер Шеф" началась! Участники, разделившись на команды, громко и с восторгом обсуждали каждый вариант, который предлагали коллеги. Красная команда остановилась на закуске из французских профитроли с начинкой форшмак, немецких сосисках с капустой и украинским хреном и супе с фрикадельками и клецками.

Синяя команда решила готовить котлеты по-киевски с нестандартной начинкой – бататом, японские гедза с вишнями и украинский борщ на японский мотив.

Подлить масла в огонь участникам решила погода: когда время почти закончилось, начался ливень и поднялся ветер. Погодные условия были против кулинаров-любителей.

Владимир Ярославский отсчитывает последние минуты, а дождь продолжает заливать кухню "Мастер Шеф".

Эктор Хименес-Браво снова удивляет участников проекта – из-за дождя впервые за все сезоны кулинарного шоу решает не продавать приготовленные блюда людям. Судья переносит конкурс в павильон "Мастер Шеф" и оценивать блюда будут судьи проекта. Участники были потрясены такими изменениями, ведь с простыми людьми выиграть в конкурсе было намного легче, а судьи шоу неподкупные!

Первой оценивать приготовленные блюда двух команд выпало Елизавете Глинской. Французские профитроли красной команды с начинкой из форшмака поразили кондитера нежным тестом и однородной структурой форшмака.

Эктору понравился борщ синей команды, который он с упоением пробовал, назвав его японским мисо супом.

Судьи определили победителя – красная команда, капитаном которой был Сергей Денисов, получила первенство в конкурсе. Судьи также похвалили и синюю команду, но двух победителей быть не может.

У участников синей команды была целая ночь, чтобы обдумать, кто был самым слабым участником и должен ли надеть капитан черный фартук. В день голосования команда синих большинством голосов проголосовала за Дмитрия, которого они называют "директор", у него было восемь голосов из десяти. Парня обвиняли в антисанитарии, ведь он поранил палец в конкурсе, и его кровь была на кухонных принадлежностях. Видимо, участники не задумались над тем, что от такого никто из них не застрахован на кухне "Мастер Шеф". А вот с определением второго владельца черного фартука было сложнее. Команда поровну отдала свои голоса за капитана команды и Киеу Тхук Ань, которую участники нежно называют "Аннушка". Эктор предоставил право выбора капитану, ведь ничьей на кухне "Мастер Шеф" быть не может.

Капитан команды показал мужество – принял вызов черного фартука и назвал свое имя.

Второй конкурс на кухне "Мастер Шеф"

После определения черных фартуков кулинаров-любителей уже ждал следующий кулинарный конкурс – эстафета. Чтобы начать конкурс, судьям нужно было разделить участников на две команды. Первым капитаном по указанию судей стал Сергей, команда которого одержала победу в предыдущем кулинарном соревновании. У Сергея также был еще один бонус от тройки судей, он мог выбрать капитана и своего главного соперника в кулинарной эстафете – им стал Артем. Сергей признался в интервью, что считает Артема сильным участником и соперником, а со слабыми участниками он никогда не соревнуется, ведь это неравносильно.

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Капитаны по очереди выбирали участников в свои команды и каждый из них пытался придерживаться своей выстроенной стратегии. Участница синей команды Лилия расплакалась из-за состава своей команды. Эктор не понял слез участницы и заверил, что ее слезы для слабых. Состав команды не должен огорчать участников! А Лилия была уверена, что команда проигрывает и она не сработается с другими участниками.

Невозмутимый Эктор объяснил кулинарам-любителям правила конкурса кулинарной эстафеты и подробно рассказал, что входит в каждый этап эстафеты. На приготовление классического французского десерта "Фризье" участники получили полтора часа.

Главный судья проекта отметил, что этот изысканный десерт четко разделен на этапы, за каждый из которых отвечает один участник из команды. Выполнив все процессы, которые входят в конкретный этап конкурса, участник должен передать эстафету другому участнику команды.

Елизавета Глинская пристально следила за кулинарами и за процессами, которые они выполняли. Конкурс близок кондитеру, ведь это известный десерт.

Во время борьбы в конкурсе участники кричали с балкона, подсказывали и сбивали коллегу по команде, который внизу на кухне готовил свой процесс. Чрезмерный шум и крики неоднократно сбивали кулинаров и они портили бисквитное тесто или по неосторожности разливали крем по кухонной поверхности.

И вот настал момент презентации десерта "Фризье" для тройки судей проекта "Мастер Шеф". Эктор не смог сдержаться, чтобы не подшутить над своим другом и коллегой Владимиром Ярославским. Кто следит за соцсетями спортивного судьи, знает, что он следит за своей фигурой и активно занимается в спортзале. Владимир с улыбкой ответил на насмешки Эктора и сказал, что "один раз после пяти часов вечера может позволить себе кусочек торта".

Если на презентации оба торта были красивые и держали форму, то при разрезании все было не так радужно и идеально. Бисквит красной команды был как губка и плохо резался на куски, чего нельзя сказать о десерте команды синих. Их бисквит был пышный и высокий, нежный крем "Дипломат" был в меру сладкий и однородный, а меренга взбитая и плотная.

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Единогласным решением судей победу одержала синяя команда, участники которой после оглашения вердикта начали по-дружески подтрунивать над участницей Лилей, что не верила в победу.

Красную команду ждали вердикты и выбор черных фартуков. По глазам капитана было заметно, что он готов взять всю ответственность за поражение команды на себя. Эктор тоже это заметил и впервые решил выбрать участников, из-за действий которых команда потерпела поражение.

Судья отметил, что двое участников, которые готовили бисквит, наденут черные фартуки и будут бороться за участие в проекте. Ими стали Алена и Назар, которого день назад вернули в двадцатку шоу "Мастер Шеф".

Битва черных фартуков

Обладатели белых фартуков спешно поднялись на балкон павильона, а четверо черных фартуков слушали условия конкурса на выбывание из проекта. Зайдя в кухню проекта, участники видели столовые принадлежности, столы и поверхности для приготовления и духовые шкафы. Но судьи знали, что эта битва будет непростой, ведь это уже 9 сезон проекта "Мастер Шеф" – легко быть не может.

Алена, Дмитрий, Назар и Андрей были шокированы, когда узнали, что они не будут готовить на кухне "Мастер Шеф", а их полевая кухня находится на улице. Участники получили от судей полтора часа времени на приготовление и вещи первой необходимости: нож, ложку, треногу с котелком и строительную сетку. Приготовить участникам нужно легкое на первый взгляд блюдо: свиную вырезку, завернутую в бекон и жировую сетку, шпинат, картофельные оладьи и овощную сальсу.

Остальные кухонные принадлежности им нужно сделать самим, из подручных материалов. Сложней всего в этой битве черных было девушке Алене, которая не приспособлена к таким полевым условиям.

Мужчины же мужественного кололи дрова и жгли костер. Время подходило к концу. Эктор пристально следил за работой участников на битве лузеров и подсказывал кулинарам-любителям.

Кто же поедет домой первым из двадцатки 9 сезона "Мастер Шеф" и не сможет приготовить блюдо, которое будут судить судьи?

Блюда участников поразили судей. Очень вкусным было блюдо Назара, который в таких тяжелых полевых условиях приготовил все безупречно! Андрей тоже получил обратно свой белый фартук.

Дмитрий же разочаровал судей несъедобным блюдом и Эктор Хименес-Браво отправил участника домой.

Домой в 3 выпуске 9 сезона поедет не один участник, а двое... Алена Хмель тоже не справилась с задачей сложных полевых условий и поехала домой вслед за Дмитрием.

Участников осталось снова восемнадцать и они готовы к новым испытаниям на кухне "Мастер Шеф".

Два Руслана начальника, кто из них будет справедливым, а кто потребует безупречно выполненной работы? Кулинарный крот или детектив, – какой конкурс судьи готовят для следующего выпуска кулинарного шоу "Мастер Шеф" – не пропустите уже в следующую пятницу.

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