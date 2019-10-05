"Мастер Шеф" 9 сезон 6 выпуск: кто покинул шоу из-за ревизора

В 6 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" судьи подготовили для участников новые конкурсы и испытания, которые проверят их на внимательность, человечность и выносливость. Без ссор и наказаний из-за отношений участников тоже не обошлось...

Сегодня в 6 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" судьи кулинарного шоу подготовили для участников новые испытания. Первое из них – это проверка на экономность кулинаров-аматоров. А точнее, безотходное производство.

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Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Лиза Глинская встретили пятнадцатку кулинаров-аматоров на кухне проекта и объявили правила первого конкурса. Один час времени, пять минут на выбор продуктов в кладовой и свободный полет с выбором блюда. Как показалось на первый взгляд, условия конкурса достаточно просты, но всегда есть одно "но".

Эктор отметил, что это еще не все правила игры, каждый кулинар получил посудину, в которой в конце конкурса будет собрана вся неиспользованная продукция участника: жмых, чешуя с рыбы и даже остатки каш и соусов. Эти миски заменяли мусорные баки участников, по весу которых Эктор определит наиболее не экономных участников кулинарной битвы.

Как пример судья проекта приготовил для участников блюдо из креветок в тесте катайифи с соусом Биск и пюре из горошка. Из отходов у Эктора остались три маленькие мисочки со жмыхом от горошка, панцири с креветок и масло для фритюра.

Перед началом конкурса Эктор еще раз подчеркнул кулинарам-аматорам, что безотходное производство – это новый тренд в современном обществе и призвал использовать весь потенциал продуктов.

Что только не придумывали кулинары-любители, использовали кожуру от картофеля и батата и делали из них чипсы, вываривали отходы в кастрюле и выпаривали из них жидкость. Мария взяла себе маленькую рыбку, чтобы при филировании получить меньше отходов. И не все участники были экономными, Руслан "Лолита" откровенно сказал, что экономия это не для него и набрал просто гору продуктов. Эктор тоже отметил участника, и подколол его, указав на большое количество продуктов.

По окончании конкурса Эктор взвесил все миски и определил, что больше всего отходов было у Русика "Лолита" 962 грамма, у Андрея 512 грамм и Элеоноры в которой отходы весят 548 грамм. Трое кулинаров-аматоров надели черные фартуки. И конкурс еще не закончился, судьям нужно попробовать блюда участников, которые справились с задачей.

Судьи проекта "Мастер Шеф" единогласно выбрали лучшим блюдом морепродукты под соусом из устриц и манго, которые готовила "Аннушка". Девушка получила похвалу судей и подарок от спонсора проекта.

Худшим стало блюдом из рыбы, которое готовила Мария. Ее чрезмерная экономность и жажда к победе путем хитростей сыграла с девушкой злую шутку. Она надела четвертый черный фартук в 6 выпуске 9 сезона проекта "Мастер Шеф".

Ревизор на проекте "Мастер Шеф"

Второй конкурс тоже стал для участников проекта "Мастер Шеф" большим сюрпризом. Кулинаров-аматоров встретили на кухне проекта Лиза Глинская и Владимир Ярославский, что вызвало удивление в глазах кулинаров. А куда же делся Эктор? С криками и белой перчаткой ревизора, судья медленно зашел в павильон и начал имитировать популярный украинский телепроект "Ревизор". Эктор даже в шутку проверил на стерильность лысину коллеги Владимира Ярославско и выкрикну "Чисто!".

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На этом шутки для кулинаров-аматоров закончились. Судьи озвучили довольно интересные правила второго конкурса и отметили, что в этой битве победит самый внимательный участник.

Белые фартуки будут готовить блюдо, а участники в черных фартуках будут "ревизорами". Они будут контролировать процесс приготовления, и если обнаружат ошибку у коллеги, будут звать Эктора для ее подтверждения. Если же судья "Мастер Шеф" согласится с нарушением, кулинары меняются местами, черный фартук готовит, а владелец белого фартуке будет искать ошибки у коллег, чтобы занять их место и продолжить готовить свое блюдо дальше.

Во время этого конкурса кулинары-аматоры "сдавали" своих коллег за лишние девайсы, неправильную технику приготовления, дурной вкус и нарушение гигиены на кухне. Руслан "Лолита" получил замечание за неправильное соседство продуктов, а Петр с Юлей за лишний апельсин в блюде.

Так как все участники проекта готовили одно и то же блюдо – утиную грудку с вишневым соусом, сырными крокетами и пюре из тыквы и облепихи, поэтому и шансы были равны у всех на проекте. И за два часа конкурса не все кулинары-аматоры сумели стать "ревизорами" и сменить черный фартук на белый.

Любовь или "Мастер Шеф", что выбрали участники проекта

Влюбленная пара кулинарного проекта за коллективную работу над блюдом получили суровое наказание от Эктора, ведь он уже неоднократно делал замечания паре кулинаров. Судья дал совет влюбленным Петру и Юле, а именно оставлять их отношения за дверью "Мастер Шеф".

Эктор Хименес-Браво не обошелся с нарушителями одними лишь советами и наставлениями, он наказал Петра одев его в черный фартук, а Юлю оставил в белом. Этим самым предоставив урок парочке кулинаров, намекнув Юле, что Петр уже в третий раз надел черный фартук из-за девушки.

Таинственные коробки битвы "черных"

Лузерами конкурса стали Руслан "Лолита", который так и не смог снять черный фартук, Петр, Артем, Элеонора, Юля и "Аннушка".

С самого утра участников битвы "черных" забрали из павильона "Мастер Шеф" и привезли в село. Их, в живописном уголке Украины, уже ждал Владимир Ярославский со странными "помощниками" для битвы лузеров. Это были: тачка, одеяло, бочка, советский холодильник на колесах, детская тележка и велосипед. Судья пояснил, что каждый участник битвы должен выбрать себе транспорт, таща карточку с названием выбранного. Также в распоряжении у них была карта с пометкой, на которой находятся продукты и час времени для их поиска. Из продуктов, которые участники получат за отведенное время они должны приготовить изысканный десерт ресторанного уровня. Продукты на выезде ждали участников за несколько километров от точки старта и находились в одинаковых коробках и никак не обозначены.

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Элеонора вытащила одеяло, Русик тачку, "Аннушка" холодильник, Юля бочку, Артем коляску и Петру остался велосипед. Участники наперегонки бежали по селу ища коробки с продуктами. Как же справится хрупкая "Аннушка" с огромным советским холодильником?! Девушка не сдалась и не растерялась, она попросила помощи у местного парня Сергея, который не смог ей отказать.

Из добытых потом и потраченными силами продуктов, кулинары любители проекта "Мастер Шеф" вернулись в павильон шоу и продолжили битву черных фартуков. Там их уже ждали их коллеги, которые болели за них с балкона.

Десерт и полтора часа на приготовление прошли быстро для участников. Арсен решил готовить штрудель с яблоками и корицей, Петр выбрал тарт с шоколадным ганашем и грушей, Русик готовил тарталетки с апельсиновым курдом и меренгой. Элеонора колдовала над яблочной шарлоткой, "Аннушка" пекла постный бисквит, а Юля шоколадно-апельсиновый кекс с целой грушей и крамблом.

Кто покинул проект "Мастер Шеф" в 6 выпуске

Без ссор тоже не обошлось. После формирования презентаций своих десертов для судей, кулинары вышли на перерыв перед вердиктами и настолько эмоционально переживали за коллег в черном, что аж перессорились.

Тройка судей проекта "Мастер Шеф" попробовав каждое приготовленное блюдо не смогла попрощаться ни с одним из участников в черном фартуке. Все блюда были хорошо приготовлены, поэтому никто из участников проекта не покинул 6 выпуск кулинарного шоу "Мастер Шеф".

В следующую пятницу в шоу участники узнают все 10 заповедей кухни "Мастер Шеф" и есть ли среди них праведники! Не пропустите следующий 7 выпуск кулинарного шоу "Мастер Шеф".

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