Кто покинул 9 сезон "Мастер Шеф" в 13 выпуске так и не дойдя до кителя

13 выпуск кулинарного шоу "Мастер Шеф" 9 сезона покинул мужественный и целеустремленный участник – Андрей Боденко.

Андрей Боденко – 27-летний юрист, который оставил любимое дело и решил пойти в кулинарию. Парень был ярым борцом за права людей и консультировал их в своей компании!

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Андрей переехал в столицу из родного Харькова 5 лет назад. С тех пор его жизнь изменилась, как и вкусы и цели в жизни. Сегодня, парень стремится к более творческой работе и готов учиться и идти к цели большого кулинара.

Путь на проект "Мастер Шеф" 9 сезона у парня был довольно нелегким. На кастинге Андрей приготовил судьям проекта филе миньон с тыквенным пюре. Это блюдо понравилась судьям и он попал в 50 лучших кулинаров-любителей 9 сезона проекта "Мастер Шеф".

Впоследствии попал в заветную десятку кулинарного шоу "Мастер Шеф". Андрей из выпуска в выпуск попадал в черные фартуки и ему всегда удавалось удивить тройку судей проекта своим кулинарным талантом.

Блюдо из утки преследовало кулинара-любителя конкурс за конкурсом. Также, она решила его судьбу и в последнем конкурсе на проекте "Мастер Шеф". Андрей не справился с поставленной задачей от Эктора Хименеса-Браво и плохо вытопил жир из утки и провалил задание, за что и покинул кулинарное шоу.

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Желаем Андрею Боденко не сдаваться и уверенно идти к своей цели в мире кулинарии!