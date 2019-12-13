Кто покинул 9 сезон "Мастер Шеф" в 16 выпуске

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Кто покинул 9 сезон "Мастер Шеф" в 16 выпуске / LifeStyle 24

16 выпуск кулинарного шоу "Мастер Шеф" покинула самая сексуальная участница 9 сезона – Юлия Акименко. Чем запомнилась девушка фанатам кулинарного шоу, узнаем прямо сейчас!

Юлия Акименко запомнилась всем еще на первом кастинге на кулинарный проект 9 сезона "Мастер Шеф". Широкими улыбками и заинтригованными взглядами тогда встретили ее Владимир, Лиза и Эктор.

Профессия этой сексуальной участницы кулинарного шоу "Мастер Шеф" – учительница украинского языка и литературы. Также у девушки есть собственный видеоблог.

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Эктор не сдержался и спросил участницу о ее личной жизни, живет ли она одна. Девушка тогда даже не могла представить, что найдет на проекте "Мастер Шеф" 9 сезона свою любовь. Избранником девушки стал участник – Петр Косовский.

На проекте ее называли "Секси-кухня", ведь она снимает свои сексуальные ролики, в которых учит девушек простым, но одновременно изысканным рецептам.

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От проекта "Мастер Шеф" девушка ожидает получить знания, развитие и конечно же победу. Мы желаем Юле не сдаваться и уверенно идти к свои цели!

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Мастер Шеф 9 сезон
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