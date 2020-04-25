Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 9 выпуск: неожиданное решение судей и почему перенесли шоу

В 9 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" как участников, так и зрителей кулинарного шоу ждет множество сюрпризов. Вы просто не можете пропустить этот выпуск!

В 9 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" на 13 участников кулинарного проекта предстоит чрезвычайно сложная подборка конкурсов от тройки судей шоу.

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Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская предложили профессионалам самим выбрать капитанов для трех команд.

Капитаном красной команды стал Владислав Мицкевич, желтую команду возглавила Юлия Жигулина, а капитаном синих стал Никита Алимов.

Капитаны команд выбрали участников, которые будут помогать им в первом конкурсе. В команду красных вошли: Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Максим Высоцкий и Анатолий Цуперяк.

В команду желтых попали: Настя Кобыляцкая, Владислав Ермаков и Давид Даниелян.

Команда синих состояла из Евгения Грибеника, Ефима Кравченко и Виктора Самардака.

Главной задачей для участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" стало приготовление изысканного кулинарного шедевра за минимальную сумму денег. В этом конкурсе кладовка с продуктами будет закрытой, однако, у каждой команды будет минимальный начальный набор продуктов из сахара, муки и оливкового масла.

Откуда же участникам 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" взять продукты для будущих блюд? Судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" подготовили для трех команд кулинарный аукцион, в котором им нужно понижать цену, а не повышать ее.

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Эктор Хименес-Браво по очереди будет зачитывать категории блюд и их начальную цену. Победит та команда, у которой будет больше приготовленных блюд. Две оставшиеся команды – проигрывают.

Первой категорией из двенадцати стала – "Завтрак для любимого", начальная цена которой была 150 гривен. Команды понижали цену раз за разом не задумываясь о возможных последствиях. "Завтрак для любимой" завоевала команда синих за 55 гривен.

Остальные категории распределились так:

– "Изысканный десерт" начальная цена 200 гривен, продано за 95 гривен красной команде;

– "Бургер" начальная цена 150 гривен, продано за 115 гривен желтой команде;

– "Праздничный салат" начальная цена 150 гривен, продано за 65 гривен красной команде;

– "Рыбное блюдо скандинавской кухни" начальная цена 250 гривен, продано за 100 гривен красной команде;

– "Блюдо от похмелья" начальная цена 150 гривен, продано за 75 гривен команде синих;

– "Блюдо на компанию" начальная цена 400 гривен, продано за 205 гривен желтой команде;

– "Комплексный обед школьника" начальная цена 100 гривен, продано команде красных за 60 гривен;

– "Праздничный торт" начальная цена 400 гривен, продано команде желтых за 180 гривен;

– "Основное блюдо французской кухни" начальная цена 300 гривен, продано за 200 гривен команде красных;

– "Блюдо японской кухни" начальная цена 100 гривен, продано за 150 гривен команде синих;

– "Веганское блюдо" начальная цена 150 гривен, продано за 20 гривен команде красных.

У трех команд "Мастер Шеф. Профессионалы" будет 45 минут на закупки продуктов. В супермаркет поедет только капитан команды и его су-шеф. А на приготовление у профессионалов будет полтора часа.

Судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф. профессионалы" 2 сезона пристально следили за приготовлением блюд участниками, чтобы те не нарушали правила первого конкурса. Ведь, использовать приобретенные продукты для выбранного блюда можно было только для одной категории.

Команды уже приготовили свои "дешевые" блюда и пришло время на вердикты судей "Мастер Шеф. Профессионалы". Первыми на вердикт судей пошла команда синих, они приготовили гречневую собу с двумя видами мяса, луковый суп против похмелья и ленивые вареники с банановым кремом и виноградом на завтрак для любимого. Судьи попробовали все блюда синей команды и были приятно удивлены результатом – все три блюда зачислены.

А вот у команды желтых не все так хорошо, как у синих. Точнее, все очень плохо – судьи не приняли у команды Юлии Жигулиной ни одного блюда.

Красная команда, которая должна приготовить аж 6 блюд для судей "Мастер Шеф. Профессионалы" прогадали со стратегией и больше думали про победу по количеству блюд, а не по их качеству. Судьи "Мастер Шеф. Профессионалы" засчитали команде красных только два блюда из шести.

Победу в первом конкурсе 9 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" получила команда Никиты Алимова, которая с холодным умом и багажом опыта и профессионализма рассчитала цены на продукты и прекрасно из них приготовила блюда для судей.

Команды, которые проиграли определились с участниками, которые понесут ответственность за поражение. Ими стали капитаны команд – Юля и Владислав.

Никита Алимов, как капитан-триумфатор, получает право вновь повести за собой коллектив. Также, Никита получает привилегию выбрать капитана команды соперника – Настю Кобыляцкую.

Во втором конкурсе к поварам-профессионалам приедут 9 очень требовательных клиентов. Попытка накормить которых часто заканчивается истериками и припадками – это дети в возрасте от 6 до 10 лет.

Никита Алимов выбрал в команду синих: Евгения Грибеника, Сашу Цвигуна, Ефима Кравченко, Витю Самардака, Анатолия Цуперяка и Владислава Мицкевича.

В команду красных, которую возглавила Настя Кобыляцкая вошли: Эдик Канарян, Влад Єрмаоков, Максим Высоцкий, Юля Жигулина и Давид Даниелян.

Родителям детишек, которые придут в ресторан "Мастер Шеф" задали вопрос: "Какие продукты ненавидят ваши дети?". Ответы родителей ждали профессионалов на фуд-горках кухни "Мастер Шеф. Профессионалы" – брокколи, тыква, рыба, говядина, свинина, капуста, зелень и другие овощи.

Команда синих решила приготовить для детей мясной рулет на закуску, цветные равиоли на основное блюдо и сырный крем-суп.

Команда красных готовила для детей крем-суп из брокколи, спагетти с фрикадельками и рыбу в кляре на закуску.

Какая стратегия команд победит – ресторанные блюда синих или простые блюда красных? Узнаем прямо сейчас!

Со счетом 7:2 во втором конкурсе 9 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" победила команда красных, капитаном которой была Настя Кобыляцкая.

На участников синей команды ждет голосование, которое мы увидим уже в следующую субботу в 10 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

На битве черных фартуков профессионалы 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" встретятся с кулинарными задачами от участниц проекта "Супер мама", будут готовить съедобных героев и будут бороться за свое место на проекте в нелегких заданиях от судей кулинарного шоу. Вы должны это увидеть – не пропустите!

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