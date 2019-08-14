"Мать драконов" Эмилия Кларк появилась в трейлере фильма "Прошлое Рождество": романтичное видео

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Эмилия Кларк
Эмилия Кларк / IMDb

Британская актриса Эмилия Кларк после завершения сериала "Игра престолов" сразу же взялась за новые проекты. Так, в сети появился первый трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество (Last Christmas), в которой она сыграла главную роль.

Официальный трейлер к фильму "Прошлое Рождество" с Эмилией Кларк появился на YouTube-канале компании Universal Pictures.

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Номинантка на премию Эмми сыграла в фильме главную роль, а ее коллегой по съемочной площадке стал малайзийский актер Генри Голдинг, который сыграл одну из главных ролей в фильме "Простая услуга".

В центре сюжета предстает девушка Кейт, которая работает продавцом в рождественской лавке. Накануне Рождества она переодевается в костюм эльфа, чтобы привлечь больше клиентов. Главная героиня, сама того не желая, попадает в ряд забавных ситуаций. Однако она не прекращает верить в чудо, особенно после встречи с Томом, парнем, который кажется ей идеальным, что в это сложно поверить.

Премьера фильма "Прошлое Рождество" в мире запланирована на 7 ноября 2019 года. Однако дата выхода на украинский экран пока не названа.

Смотреть трейлер фильма "Прошлое Рождество": видео

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Игра престолов
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