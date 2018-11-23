Мать-одиночка Кэндис Свейнпол очаровала милым фото с сыном

"Ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, которая является матерью двух сыновей и недавно разошлась со своим женихом Германом Николи, продолжает наполнять свой фотоблог очаровательными фотографиями. На них модель показала своего подрастающего сына Ариэля.

Новый снимок появился на Instagram странице модели. Южноафриканская модель сделала неожиданное селф-фото, на котором вместе с сыном искренне улыбается.

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Кэндис Свейнпол с сыном Ариэлем / Instagram / @angelcandices

Похожие снимки Кэндис разместила в своих Instagram-Stories, дополнив словом "Любовь". Стоит напомнить, что второго сына Свейнпол родила 19 июня.



Кэндис Свейнпол с сыном Ариэлем / Instagram-Stories / @angelcandices

Женщина также воспитывает двухлетнего сына Анака.

После грандиозного шоу Victoria's Secret в ноябре стало известно, что Кэндис Свейнпол порвала отношения с Германом Николи. Модель находилась в отношениях с женихом 12 лет – 10 лет пара встречалась и 2 года назад, как обручилась.