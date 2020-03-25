Медицинский консультант популярного в последнее время фильма "Заражение" болен коронавирусом

Вирусолог Ян Липкин, который помогал в создании фильма "Заражение" (Contagion) 2011 года об эпидемии, похожей на пандемию коронавируса, тоже заразился коронавирусом.

Медицинский консультант фильма "Заражение" (2011) сейчас возглавляет Центр инфекций и иммунитета в Колумбийском университете. В комментарии для издания Fox Business он признался о положительном тесте на коронавирус и своем здоровье.

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Если Covid-19 смог достать меня, он может достать кого угодно. Не важно, откуда у меня вирус. Он распространился по всей территории США, вы можете заразиться им где угодно,

– заявил Ян Липкин.

Мужчина также добавил, что исследования нового вируса ведутся во всех медицинских институтах США, а кровь выздоровевших пациентов служит для быстрого выяснения, как побороть коронавирус.

Что известно о фильме "Заражение"? Режиссером фантастической ленты стал Стивен Содерберг. Сюжет фильма рассказывает о возникновении и вспышке ранее неизвестного вируса, который начался в Китае. Всемирная организация здравоохранения пытается помешать распространению смертельного вируса, который стремительно уносит жизни сотен тысяч людей. Ученые пытаются как можно быстрее найти лекарства и вакцину от болезни, положив на это свою жизнь. В триллере сыграли такие звезды Голливуда, как Марион Котийяр, Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Джуд Лоу.

Заражение 2011: смотрите трейлер онлайн