Медовый месяц на Мальдивах: Кьяра Ферраньи показала соблазнительные фото в бикини

1 сентября популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньї вышла замуж за рэпера Fedez (настоящее имя – Федерико Лючия). О роскошной церемонии говорил целый мир, ее называют даже "итальянской королевской свадьбой".

2018 год запомнился едва ли не больше всего для звездной пары Кьяры и Федерико, ведь у них родился первенец – сын Лео в марте, потом в сентябре они сыграли свадьбу.

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А накануне Нового года влюбленные отправились в сказочное путешествие на Мальдивы в честь их медового месяца. Новые снимки Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

"Начинаю 2019 год с тобой", - написала Ферраньи под снимком с Fedez на фоне побережья и заката солнца.

Впоследствии Кьяра показала поклонникам фото в голубом закрытом купальнике от собственного бренда.

Кто такая Кьяра Ферраньи?

Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.