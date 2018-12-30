Медовый месяц на Мальдивах: Кьяра Ферраньи показала соблазнительные фото в бикини

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Кьяра Ферраньи и Fedez
Кьяра Ферраньи и Fedez / Instagram / @fedez

1 сентября популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньї вышла замуж за рэпера Fedez (настоящее имя – Федерико Лючия). О роскошной церемонии говорил целый мир, ее называют даже "итальянской королевской свадьбой".

2018 год запомнился едва ли не больше всего для звездной пары Кьяры и Федерико, ведь у них родился первенец – сын Лео в марте, потом в сентябре они сыграли свадьбу.

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А накануне Нового года влюбленные отправились в сказочное путешествие на Мальдивы в честь их медового месяца. Новые снимки Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

"Начинаю 2019 год с тобой", - написала Ферраньи под снимком с Fedez на фоне побережья и заката солнца.

Впоследствии Кьяра показала поклонникам фото в голубом закрытом купальнике от собственного бренда.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

 

Кто такая Кьяра Ферраньи?
Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

Теги: LifeStyle Мода Звездные романы Кьяра Ферраньи
Источник: 24 канал
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