Герцоги Сассекские после переезда из Великобритании в США довольно редко появляются на публике. Но в минувшие выходные они впервые за долгое время появились перед объективами папарацци на выходе из своего дома в Лос-Анджелесе.

Супружеская пара в США все еще придерживается требований карантина, поэтому не все прохожие могли их узнать из-за защитных масок. Впрочем умелые папарацци знали, кого ищут. Куда отправлялась пара – неизвестно, но перед тем, как сесть в автомобиль, они засветили летние образы, которые будут актуальны для всех модников. Об этом сообщают на The Sun.

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Меган Маркл выбрала кремовое платье свободного фасона из простой ткани от Magic Linen, которое было миди длины. Свою голову она прикрыла соломенной шляпой и обула бежевые балетки Chanel. Образ женщина дополнила темными солнцезащитными очками. Принц Гарри в свою очередь надел джинсы, серую футболку, синие кроссовки и коричневую кепку. Герцоги Сассекские выглядели как рядовые американцы, особенно королевский потомок, поэтому можно сказать, что пара полностью влилась в американский социум.

Что известно о пребывании Меган Маркл и принца Гарри в США?

Еще перед карантином пара решила отойти от дел королевской семьи и переехала в Канаду. Чтобы успеть до введения карантина в США, супруги вместе с сыном Арчи стремительно переехали жить в Лос-Анджелес. За последние месяцы они сменили не один роскошный особняк и имели немало проблем с финансированием и регистрацией благотворительной марки. СМИ сейчас рассказывают, что из-за пандемии коронавируса все планы Меган Маркл и принца Гарри на собственный заработок в США разрушились, поэтому они до сих пор якобы берут деньги у королевской семьи на собственные нужды. Поэтому супруги занимаются социальными проблемами, посещая различные организации, и реагируют на различные вызовы, к примеру, протесты в США или карантин.