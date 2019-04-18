Меган Фокс и ее муж Брайан Остин вместе сыграют в фильме

Одна из самых любимых голливудских актрис Меган Фокс все реже начала фигурировать в кинокартинах и появляться на светских мероприятиях. Однако 32-летняя звезда решила порадовать своих поклонников и согласилась на роль в фильме, в котором сыграет вместе со своим мужем 45-летним Брайаном Остином.

Меган Фокс и Брайан Остин станут не первыми звездным супругами, которое предстанут в фильме. Так, одной из самых известных лент с участием голливудских пар является картина "Мистер и Миссис Смит". Меган и Брайан попытаются устроить тандем не хуже, о котором сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Знаменитости сыграют не в предполагаемом романтическом или драматическом фильме, а в боевике. Он будет называться "Дакота". Режиссером картины выступил Кирк Харрис, а продюсерское кресло занял Andrea Iervolino.

По сюжету, Кейт, которую сыграет Меган Фокс, теряет своего мужа в Афганистане, а Брайану Остину досталась роль знакомого главной героини. Именно он поможет ей не потерять веру, а также сохранить одну из самых важных вещей в ее жизни – семейную ферму.