Меган Маркл будет возглавлять четыре организации в Великобритании: интересные детали

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Герцогиня Сассекская получила свой первый королевский патронаж. Королева Елизавета поручила под ее опеку четыре организации, работа которых очень близка беременной Меган Маркл. Жена принца Гарри будет отвечать за отрасли, с которыми неоднократно работала раньше без всяких обязательств.

О новых обязанностях Меган Маркл представители королевской семьи сообщили на их официальном сайте. Герцогиня Сассекская стала официально ответственной за те отрасли, которыми активно интересовалась и занималась раньше. Среди них искусство, образование, поддержка женщин и благоприятные условия существования животных.

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Ее Величество королева Елизавета передала супруге своего внука принца Гарри два своих патронажа – Королевский Национальный театр и Ассоциацию университетов Содружества (Association of Commonwealth Universities). Монарх Великобритании отвечала за них 45 и 33 года соответственно. Меган намерена приложить немало усилий для того, чтобы молодежь интересовалась культурой, которая должна процветать. В ее планах сделать работу Национального театра интересной и такой, которая сможет вдохновлять других людей. А также, поскольку в театре присутствуют программы обучения, герцогиня хочет доказать молодежи, что они могут свободно выбирать путь творческой карьеры, не переживая за свое будущее.

Меган Маркл патронаж королева єлизавета
Меган Маркл / Getty Images

Также под опеку Меган Маркл перешли две благотворительные организации – Smart Works и Mayhew. Объединение Smart Works отвечает за помощь в трудоустройстве женщин, которые длительное время не могут найти работу. К слову, после назначения ее патроном этого направления, беременная герцогиня Сассекская посетила общину и провела лекцию, на которой рассказывала о важных моментах собеседования.

Благотворительная организация Mayhew отвечает за улучшение условий жизни бездомных собак и кошек. Объединение ищет ветеринарные клиники и приюты, которые готовы помогать и работать для того, чтобы количество бездомных и нуждающихся животных уменьшилось.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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