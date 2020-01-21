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Меган Маркл и принц Гарри будут снимать документальные фильмы

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Меган Маркл и Принц Гарри / Instagram / @sussexroyal

Заявление Меган Маркл и принца Гарри о сложении королевских обязанностей вызвало острые дискуссии в прессе. На днях источники, близкие к звездной паре рассказали, как 38-летняя Меган и 35-летний Гарри будут зарабатывать на жизнь.

Как сообщает инсайдер, Меган и Гарри займутся производством и озвучкой документальных фильмов на социально значимые темы такие, как психическое здоровье и изменение климата. 19 января на церемонии вручения кинопремии SAG Awards – 2020 главный контент-директор Netflix Тед Сарандос заявил, что очень заинтересован поработать с Меган и Гарри.

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Они планируют делать документальные фильмы, похожие на те, которые Гарри продюсирует для Apple TV. Герцоги решительно настроены доказать своей семье, что это действительно сработает. Учитывая, что герцогиня в прошлом была актрисой и принц также заинтересован в этой сфере, они действительно выбрали именно этот путь. Меган и Гарри не спешат подписывать коммерческие контракты – сомнительные сделки исключены,
– уточняет инсайдер.

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @sussexroyal

Перед католическим Рождеством герцогиня Сассекская тайно приняла участие в записи озвучивания мультфильма Disney. Гонорары Меган Маркл не будет получать и деньги от этой работы будут направлены на благотворительность. Представители Disney будут перечислять их на счет организации Elephants Without Borders, известной защитой животных. Таким образом герцоги Сассекские продолжают заниматься благотворительностью.

Меган Маркл та принц Гаррі
Герцоги Сассекские / Instagram / @sussexroyal

Напомним, недавно известные супруги Меган Маркл и принца Гарри попали в очередной скандал. Они всколыхнули мир заявлением о том, что отказываются от своих полномочий. 13 января состоялась встреча королевской семьи в Сандрингемском дворце относительно решения герцогов Сассекских стать независимыми гражданами Великобритании. После этой встречи Ее Величество объявила, что согласна с решением внука. Тогда британские монархи определили переходный период, во время которого Меган Макрл и принц Гарри постепенно составят королевские полномочия.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл Королівська сім'я
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