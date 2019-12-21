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Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют Рождество в Канаде: подробности

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Принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи / www.gettyimages.com

В Сети было немало обсуждений относительно страны, в которой герцог и герцогиня Сассекские отпразднуют Рождество. Наиболее вероятными вариантами были Великобритания и США, но стало официально известно, что британский принц со своей женой Меган Маркл и малышом Арчи остановятся в Канаде.

Так, по рождественским королевским традициям вся семья Елизаветы II должна встретиться в резиденции королевы в Сандрингеме. Однако еще ранее СМИ сообщили, что герцоги Сассекские планировали провести праздники с мамой Меган Дорией Редлан в США.

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Теперь стало известно, что королевская чета решила остаться на праздники в Канаде, где к ним присоединится мать герцогини Сассекской. Это сообщил представитель королевской семьи своим заявлением, пишет издание People.

"Решение остановиться в Канаде подчеркивает важность этой страны, которая входит в Содружество, для принца и его жены", – говорится в источнике.

Впоследствии премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в твиттере поздравил супругов и пожелал им хорошего времяпровождения в Канаде.

Принц Гарри, Меган и Арчи, все мы желаем вам тихого и благословенного времени в Канаде. Вы находитесь среди друзей и всегда будете желанными гостями,
– написал Трюдо.

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл Королівська сім'я
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