Меган Маркл и принц Гарри планируют во второй раз стать родителями
Герцоги Сассекские недавно выполнили последние королевские обязанности и переехали в Канаду, откуда недавно отправились в Лос-Анджелес. Пока они не могут сложить свои обязательства в связи с пандемией коронавируса, но несмотря на это супруги привыкают к новой жизни. На днях стало известно, что Меган и Гарри планируют стать родителями во второй раз.
Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнится год. Однако в западных СМИ уже давно были слухи о том, что совсем скоро у герцогов Сассекских родится второй ребенок, но пока Меган не беременна. Об этом изданию Us Weekly сообщил инсайдер.
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Меган и Гарри на самом деле планируют второго ребенка в ближайшем будущем. Сначала пара хочет обосновались на новом месте и как можно больше времени уделить маленькому Арчи, ведь как представители королевской семьи они постоянно находились в международных турах и редко виделись с сыном.
Принц Гарри и Меган Маркл все еще наслаждаются этими драгоценными днями с сыном. И да, они хотят завести еще одного ребенка, но при этом не хотят слишком форсировать события,
– говорит источник.
Также инсайдер рассказал о принце Арчи. По его словам, мальчик растет счастливым и очень умным.
Он редко плачет, проявляет интерес к своему окружению и взаимодействует с людьми. Он любит, когда с ним играют. Не может пока говорить, но изо всех сил пытается,
– рассказал источник.
В издании вспомнили цитату Меган из интервью 2015 года. Тогда она призналась, что мечтает о дочке и сказала: "Я всегда хотела часы Cartier Tank. Когда я узнала, что будет сниматься третий сезон, – собрала все свои сбережения и купила версию, которая была раскрашена двумя цветами. На задней поверхности я попросила выгравировать "для М. М. от М. М.". Однажды я обязательно подарю эти часы своей дочери!"
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