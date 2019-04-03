Меган Маркл и принц Гарри установили новый рекорд Гиннеса: неожиданные детали

Герцогам Сассекским, которые вскоре впервые станут родителями, удалось побить один из рекордов Гиннеса, даже не подозревая этого и не имея таких намерений. Принц Гарри и Меган Маркл отделились от общей группы Кенсингтонского дворца в социальных сетях, благодаря чему получили еще одно достижение.

В королевских правилах указано, что кому-либо из семьи запрещено вести блоги или страницы в социальных сетях. Именно поэтому после объявления о помолвке с принцем Гарри Меган Маркл удалила аккаунт в Instagram. Однако официальные страницы, над которыми работали представители королевской семьи на просторах интернета таки были. Со временем чета герцогов Сассекских приобрела такую ​​популярность, что они решили отделиться от общей группы, которая называлась Kensington Palace ("Кенсингтонский дворец), и создать личную страницу. Об этом стало известно во вторник, 2 апреля.

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Их неожиданный поступок взорвал сеть и уже через несколько часов, а если быть точным, то за 5 часов 45 минут, за их страницей начали следить более миллиона человек. Именно это стало новым рекордом Гиннеса. Об этом было официально сообщено на странице Guinness World Records в Twitter.