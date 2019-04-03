Меган Маркл и принц Гарри установили новый рекорд Гиннеса: неожиданные детали
Герцогам Сассекским, которые вскоре впервые станут родителями, удалось побить один из рекордов Гиннеса, даже не подозревая этого и не имея таких намерений. Принц Гарри и Меган Маркл отделились от общей группы Кенсингтонского дворца в социальных сетях, благодаря чему получили еще одно достижение.
В королевских правилах указано, что кому-либо из семьи запрещено вести блоги или страницы в социальных сетях. Именно поэтому после объявления о помолвке с принцем Гарри Меган Маркл удалила аккаунт в Instagram. Однако официальные страницы, над которыми работали представители королевской семьи на просторах интернета таки были. Со временем чета герцогов Сассекских приобрела такую популярность, что они решили отделиться от общей группы, которая называлась Kensington Palace ("Кенсингтонский дворец), и создать личную страницу. Об этом стало известно во вторник, 2 апреля.
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Их неожиданный поступок взорвал сеть и уже через несколько часов, а если быть точным, то за 5 часов 45 минут, за их страницей начали следить более миллиона человек. Именно это стало новым рекордом Гиннеса. Об этом было официально сообщено на странице Guinness World Records в Twitter.