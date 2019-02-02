Меган Маркл интересным способом поддержала нуждающихся женщин во время официального выхода: фото

37-летняя герцогиня Сассекская посетила британский благотворительный фонд One25, который помогает женщинам, находящимся в глубоком кризисе. Во время встречи Меган Маркл необычным способом поддержал их и заодно похвасталась красивым почерком.

В пятницу, 1 февраля, герцогам Сассекским отправиться исполнять свои королевские обязанности не помешали даже снегопады. Они посетили город Бристоль и местный театр Bristol Old Vic, а Меган Маркл, которая искренне беспокоится об образовании и благосостоянии женщин, которые не могут о себе позаботиться, не могла не посетить благотворительную организацию One25.

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Во время экскурсии по помещениям жена принца Гарри заглянула на кухню. Она увидела, как повара складывают сумки с перекусами женщин. "Ланч" состоял из: яблок, кекса, шоколада, бутылки какого-то напитка и банана. Меган Маркл решила по-особенному поддержать женщин, написав на одном из фруктов черным маркером несколько надписей: "Ты особенная", "Тебя любят", "Ты сильная" и еще несколько фраз.

Герцогиня Сассекская рассказала, почему решила сделать такой жест. Она призналась, что как-то слышала о проекте в США, который женщина организовывала в рамках школьных обедов. На каждом из бананов она писала слова поддержки, прочитав которые дети могли бы почувствовать себя особенными.



Меган Маркл писала послание нуждающимся женщинам / Twitter / @RoyalFamily



Меган Маркл писала послание нуждающимся женщинам / Twitter / @RoyalFamily