Меган Маркл исполняет королевские обязанности, несмотря на декрет

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

37-летняя Меган Маркл родит первенца в апреле 2019 года. За несколько месяцев до родов, герцогини традиционно прекращают посещать светские мероприятия и осуществлять официальные выходы. Однако супруга принца Гарри не отсиживается в декретном отпуске, а посещает события за месяц до рождения ребенка.

В середине марта 2019 года стало известно, что Меган Маркл завершила все официальные выходы, которые были запланированы до рождения ребенка. После объявления она вместе с принцем Гарри лишь дважды появилась на публике. Однако то, что герцогиня Сассекская осуществила все официальные выходы, не означает, что она не будет осуществлять частные визиты.

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Так, недавно Меган Маркл посетила благотворительную организацию Smart Works, патроном которой она является. Снимки жены принца Гарри появились на странице журналиста Omid Scobie в Twitter.

Беременная герцогиня прибыла к работникам корпорации, чтобы поздравить их с продуктивной и успешной работой. После того, как она стала их опекуном, эффективность организации выросла на 50%.

 

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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