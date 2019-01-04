Меган Маркл избавилась от старого гардероба необычным способом: интересные детали

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

37-летняя жена принца Гарри после того, как стала частью королевской семьи, полностью изменила свой стиль. Однако от голливудской жизни Меган Маркл осталось немало вещей гламурного стиля. Герцогиня Сассекская нашла необычный способ от них избавиться.

После того, как Меган Маркл стала женой принца Гарри и представителем королевской семьи, ей пришлось хорошенько поработать на своим стилем и кардинально сменить гардероб. Однако, поскольку нынешняя герцогиня Сассекская ранее была звездой Голливуда, откровенных и гламурных вещей у нее осталось достаточно.

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Всем известно, что Меган Маркл активно занимается благотворительностью, поэтому старую одежду герцогиня решила не выбрасывать, а видумала интересный способ, как с ней распрощаться.

Как сообщает Vanity Fair, 37-летняя беременная Меган Маркл устроила особую вечеринку для самой себя. Мероприятие получило неофициальное название "Sayonara Zara" (Zara – популярный испанский бренд одежды, масс-маркет, – 24 канал). На вечеринке Меган Маркл раздавала одежду из своего шкафа приглашенным гостям, поскольку теперь ее стиль кардинально изменился. Желающие выбирали вещи, которые им больше всего понравились, а герцогиня с удовольствием прощалась с ними.

 

 
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я благотворительность Мода
Источник: Lifestyle
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