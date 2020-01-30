Меган Маркл начала поиски агента, чтобы вернуться в Голливуд, – СМИ

Герцогиня Сассекская мечтает восстановить свою актерскую карьеру. Меган Маркл уже активно работает над поиском профессионального агента, который поможет ей вернуться в Голливуд. В то же время переезжать в США она не намерена.

Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на инсайдера из близкого окружения герцогов Сассекских. По его словам, Меган Маркл настроена решительно и планирует вскоре начать свою работу.

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"Меган активно ищет себе представителя. Это может быть менеджер или агент – сейчас она обращается к разным людям с целью найти кого-то, кто будет представлять ее в будущих проектах", – рассказал инсайдер.

Как известно, 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что стремятся сложить свои полномочия в Букингемском дворце и жить на две страны. Такое решение вызвало оживленное обсуждение в СМИ и сети, а после длительных дискуссий королева Елизавета ІІ таки согласилась выполнить просьбу внука. Ее Величество публично заявила, что герцоги больше не будут получать материальную помощь из королевского фонда и не будут выполнять ее поручений.

И пока королева Елизавета II обдумывала заявление Гарри и Меган, в СМИ узнали, что герцогиня Сассекская уже заключила соглашение с Disney. Она стремится озвучивать мультфильмы и, по данным журналистов, в декабре 2019 года уже приступила к работе. Интересно, что о сотрудничестве Меган Маркл с Disney договорился сам принц Гарри. Случилось это, когда пара посетила в Лондоне премьерный показ фильма "Король Лев". Но только мультфильмами герцогиня Сассекская не хочет ограничиваться. Она планирует заняться производством и озвучиванием документальных фильмов на острые социальные темы. Транслировать фильм будет популярная стриминговая компания Netflix.

Опыт в съемках Меган Маркл уже имеет. До свадьбы с принцем Гарри она появилась на экранах в сериалах "Главный госпиталь", "Грань", "Касл", "90210: Новое поколение" (90210), "Форс-мажоры", а также фильмах "Помни меня" и "Несносные боссы". Однако после замужества Меган завершила актерскую карьеру, следуя королевским правилам.