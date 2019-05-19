Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына: вероятная причина

58 Читати новину українською
Меган Маркл назвала себя принцессой в официальном документе
Меган Маркл назвала себя принцессой в официальном документе / Instagram / @theroyalfamily

На днях общественность узнала, где именно состоялись роды Меган Маркл. В Сети появилось свидетельство о рождении первенца герцогов Сассекских. Пользователи сети и журналисты обратили внимание на то, что в документе Меган написала, что она – "принцесса Соединенного Королевства".

Как предполагают в E! News, это впервые Меган Маркл публично назвали принцессой, к тому же сделали это в официальном документе. Поэтому журналисты и британские знатоки королевских правил решили поинтересоваться, почему герцогиня Сассекская внезапно изменила свой титул.

Читайте также: Где и под каким именем рожала сына Меган Маркл: в сети появилось свидетельства

По данным историков, такая традиция берет свое начало еще в 1923 году. Тогда леди Элизабет Боуз-Лайон вышла замуж за принца Альберта и сразу же стала принцессой.

"Герцог и герцогиня Йоркские позже стали известны как король Георг VI и королева Елизавета, родители королевы Елизаветы II. Пресса того времени интересовалась статусом новой герцогини Йоркской. Личный секретарь короля опубликовал заявление, в котором говорилось, что согласно общему правилу, жена принимает статус мужа, леди Элизабет Боуз-Лайон после замужества стала Ее Королевским Высочеством герцогиней Йоркской со статусом принцессы", – пояснил историк Марлен Кениг.

Специалист утверждает, что указывать такой титул – это своеобразная традиция. Следовательно Меган Маркл не нарушила протокол, а, как и Кейт Миддлтон, позаимствовала в свидетельстве о рождении сына титул своего мужа.

Гарри – принц, поэтому его жена – принцесса. В Соединенном Королевстве жена перенимает титул мужа, если только ее титул не выше,
– добавил Марлег Кениг.

Что известно о родах Меган Маркл?Роды герцогини Сассекской начались не в конце апреля, как ожидалось, а 6 мая 2019 года. Около обеда представители Кенсингтонского дворца заявили, что принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У супругов родился сын, которого они назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.

Много разговоров шло относительно места рождения мальчика. Ранее инсайдеры утверждали, что Меган Маркл планирует рожать дома, в присутствии медиков. Однако, согласно опубликованному свидетельству, роды состоялись в элитной портлендской больнице, что в Лондоне. Мальчик родился в 5:26 утра, а в графе профессии матери было указано "принцесса Соединенного Королевства". Сейчас герцогиня Сассекская находится в имении в Виндзоре, где совместно с принцем Гарри ухаживают за новорожденным сыном.

blog_ava
Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду
сегодня
5014
Теги: LifeStyle Звездные мамы Королівська сім'я Меган Маркл
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
сегодня 10:02 Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
Марта Вересюк 506
Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
сегодня 02:43 Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
6288
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 286
Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
18 мая 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
Наталія Печерська 87
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
18 мая 15:50 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
186
Новости
Больше новостей
Залиште відгук