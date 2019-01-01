Меган Маркл не хочет рожать первенца в клинике, где была Кейт Миддлтон, – СМИ

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Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл
Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Сассекская активно готовится к появлению на свет первенца. Однако Меган Маркл не планирует избирать расхваленную клинику Святой Марии, в которой трижды рожала ее королевская родственница Кейт Миддлтон.

Хоть до появления на свет отпрыска принца Гарри и Меган Маркл остаются несколько месяцев, журналисты уже выведывают у инсайдеров интересные детали. Известно, что герцогиня Сассекская во время беременности полностью сосредоточилась на ребенке, поэтому тщательно следит за своим рационом и самочувствием. Подумали будущие родители и о клинике, в которую они обратятся.

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Как сообщает The Daily Mail, герцоги Сассекские, которые вскоре будут жить в Виндзоре, не планируют во время родов ехать в Лондон, где расположена одна из лучших клиник Великобритании – больница Святой Марии. Именно там рожала детей принцесса Диана и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Скорее всего первенец принца Гарри и Меган Маркл появится на свет в госпитале Фримли-Парк в графстве Суррей.

Если их Королевские Высочества успеют переехать во Фрогмор-хаус, как планируют, то добираться до госпиталя Фримли-Парк им будет удобнее, чем до госпиталя Святой Марии,
– объяснил инсайдер.

По информации издания, путь от дома принца Гарри и Меган Маркл до госпиталя Святой Марии составляет 37 километров, а до Фримли-Парк – 24. Поэтому герцоги Сассекские подумали, в первую очередь, о младенце и будущей маме, а не продолжили вражду с родственниками.

Стоит отметить, что Букингемский дворец отказывается комментировать слухи о будущем ребенке принца Гарри и Меган Маркл. Даже после разговоров, что королевская пара ожидает появления девочек-двойняшек, герцоги Сассекские проигнорировали эту информацию.

 

 

Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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