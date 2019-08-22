Меган Маркл неожиданно посетила благотворительную организацию: видео

Герцогиня Сассекская, которая намерена создать коллекцию одежды, неожиданно посетила свой патронаж, благотворительную организацию Smart Works, где женщины, которыми она занимается, будут помогать ей в этом процессе.

После рождения сына Меган Маркл редко появлялась на публике и осуществляла выходы. Однако накануне, 21 августа, она сделала неожиданный выход, посетив свой патронаж. Короткие видео с Меган Маркл появились на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram.

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Полное видео опубликовали на странице британского издания Hello. Меган Маркл, которая намерена создать капсульные коллекции для женщин, которые будут обращаться в организацию Smart Works за помощью. Просматривая видео, Меган Маркл приняла участие в съемках, посвященных завершению создания нескольких моделей одежды. Герцогиня Сассекская полностью проконтролировал процесс пошива от эскизов до конечного результата.