Меган Маркл осуществила выход в элегантном образе от мировых брендов

В течение недели герцогиня Сассекская вдохновенно исполняет свои королевские обязанности. Чуть ли не ежедневно она осуществляет встречи с инициативной молодежью. Так, накануне совместного выхода монаршей семьи по случаю Дня Содружества Меган Маркл встретилась с молодыми учеными в Букингемском дворце.

Несмотря на то, что возвращения Меган Маркл в Великобританию ждала общественность во всем мире, большинство официальных мероприятий ей удалось провести тайно. А королевская семья информирует о них только впоследствии. Так, герцогиня Сассекская осуществила очередную встречу в стенах Букингемского дворца еще 9 марта, когда страна отмечала День Содружества.

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На странице Меган и Гарри в инстаграме появился видеофрагмент встречи с молодыми учеными Содружества. К мероприятию присоединились студенты из 11 стран мира – от Малави до Шри-Ланки. Вместе с герцогиней Сассекской они обсудили глобальные вызовы, с которыми сталкиваются государства – очистка океана от пластика, улучшение системы здравоохранения, достойная оплата труда и экономический рост.

Для очередного выхода Меган выбрала сдержанный образ от ведущих домов моды: черное платье-футляр от Scanlan Theodore, стоимость которого составляет 650 долларов – почти 17 тысяч гривен. Наряд она дополнила туфлями-лодочками на каблуке от Aquazurra, а из аксессуаров выбрала клатч Dior. Герцогиня Сассекская собрала волосы в низкий хвост и завершила look легким макияжем с акцентом на глаза.