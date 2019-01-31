Меган Маркл поразила неожиданным выбором наряда: очаровательные фото

Беременная Меган Маркл не спешит занимать место на королевском диване, а продолжает активно выполнять свои обязанности патрона. Герцогиня Сассекская посетила Ассоциацию университетов Содружества, где продемонстрировала неожиданный образ.

Меган Маркл 30 января очаровала поклонников своим нарядом. В Королевский национальный театр она пришла в светлом платье и пиджаке, которые подчеркнули ее беременный живот. А уже на следующий день жена принца Гарри показала совершенно другой look.

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Меган Маркл в Лондоне / Getty Images

Беременная Меган Маркл наведалась в Ассоциацию университетов Содружества в черном платье и стильном пальто от Givenchy. Свой образ герцогиня дополнила любимыми туфлями-лодочками. Лаконичные украшения и сплетенные волосы в пучок завершили look представительницы Букингемского дворца.

Такой образ стал небольшой неожиданностью для СМИ. Ведь Меган Маркл любит поражать поклонников новинками своего гардероба, а вот на встречу с педагогами она надела одежду, в которой уже была во время скорбных мероприятий ко Дню памяти. Пожалуй, герцогиня Сассекская берет пример с Кейт Миддлтон, которая часто надевает бюджетные бренды и повторяет свои образы.



Меган Маркл в Лондоне / Getty Images



Беременная Меган Маркл на встрече с педагогами / Getty Images



Герцогиня Сассекская пообщалась с британцами / Twitter / @KensingtonRoyal

Ранее Меган Маркл заявляла, что вопрос образования для нее очень важен. Герцогиня хочет, чтобы каждая женщина могла реализовать свой потенциал и беспрепятственно получать знания, которые принесут ей успех. Именно поэтому королева Елизавета II назначила жену принца Гарри патроном Ассоциации университетов Содружества. В рамках первой встречи Меган провела множество бесед с представителями более 500 учебных заведений.



Меган Маркл пришла в Ассоциацию университетов Содружества / Twitter / @KensingtonRoyal