Меган Маркл признали самой влиятельной женщиной Великобритании, – Vogue

Британский глянцевый журнал Vogue ежегодно публикует рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании. В 2019 году в него попала жена принца Гарри Меган Маркл.

Рейтинг опубликован в пятницу, 7 июня, на сайте британского Vogue.

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По версии глянцевого журнала, герцогиня Сассекская – это современная принцесса, которая владеет "революционной" силой.

Достаточно революционное решение Меган и Гарри не афишировать рождение их ребенка и его первые дни изображает стремление к здоровому образу жизни, которым Меган была известна и до того, как начала свою новую жизнь, а также ее феминистские идеалы,

– говорится в материале.

Кроме жены принца Гарри, в рейтинге самых влиятельных женщин Великобритании оказались дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер, модель Наоми Кэмпбелл, корреспондент BBC Эмили Мейтлис, визажистка Пэт Макграт, певица Джорджа Смит и другие.

Добавим, что герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, как и других представителей королевской семьи, в списке нет.



Меган Маркл / Getty Images