Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянка Чопра в Индии: известна причина

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

В субботу, 1 декабря, известная модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра вышла замуж за американского певца Ника Джонаса. Однако на церемонии венчания не присутствовала одна из лучших подруг индийской актрисы – герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Известно, что Меган и Приянка – близкие подруги, которые познакомились во время актерской работы Маркл в сериале "Форс-мажоры". В свое время индийская красавица присутствовала на королевской свадьбе.

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Однако на важное событие подруги беременная герцогиня Сассекская не смогла прилететь. В Кесингтонском дворце сообщили, что Маркл и ее муж принц Гарри вынуждены отказаться от приглашения на свадьбу из-за самочувствия Меган. Об этом сообщает издание People.

"Меган находится на пятом месяце беременности и хочет отдохнуть", – говорится в источнике.

меган маркл
Меган Маркл / Getty Images

Напомним, что Ник Джонас сделал предложение своей возлюбленной Приянке, которая старше его на 10 лет, в июле этого года. Помолвка Приянки и Ника состоялись в родном городе актрисы Мумбаи. Пара соединила свои судьбы в одном из храмов по национальным индийскими традициями. 1 декабря Приянка и Ник поженились во дворце Умайд-Бхаван, который является одним из крупнейших частных резиденций в мире.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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