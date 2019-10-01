Меган Маркл провела лекцию для женщин в университете в Южной Африке: что надела герцогиня

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Поскольку завтра, 2 октября, королевский тур герцогов Сассекских завершается, в предпоследний день Меган Маркл запланировала осуществить сольный выход. Так, сегодня, 1 октября, 38-летняя жена принца Гарри посетила местный университет, где встретилась с преподавателями и студентами.

Несмотря на то, что Меган Маркл активно продвигает свою феминистическую позицию и выступает за права и защиту женщин, она всегда акцентирует внимание на том, как важно, чтобы молодежь, в частности, женщины получали качественное образование. Именно поэтому в предпоследний день тура по Африке герцогиня Сассекская посетила университет в Йоханнесбурге, где встретилась с преподавателями и студентками.

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Перед дверью университета Меган Маркл встретил директор Британского совета в Южной Африке Сусана Главан, а также профессор и проректор учебного заведения Цилидзи Марвала. Герцогиня провела вместе с учеными и студентами несколько часов, разговаривая об образовании и почему ее важно получить.

Стоит напомнить, что одним из первых патронажей, которые получила жена принца Гарри от Елизаветы II, стала Ассоциация университетов Содружества. Именно поэтому Меган так активно выступает за получение образования и организует мероприятия, поднимая эту тему. Во время круглого стола студентки также рассказали герцогини, с какими трудностями сталкиваются на пути получения высшего образования.

Меган Маркл
Меган Маркл посетила университет в Йоханнесбурге/ Getty Images 

Для официальной встречи Меган Марк надела платье в стиле тренч от американского бренда Banana Republic в 116 долларов, а довершила образ туфлями-лодочками и тонким браслетом от Alemdara за 338 долларов.

Меган Маркл
Меган Маркл на встрече с преподавателями и студентами в Йоханнесбурге / Getty Images

Стоит отметить, что это один из сольных выходов герцогини Сассекскоц, однако уже вечером ожидается ее выход вместе с принцем Гарри. Он вместе с их сыном Арчи Гаррисоном прилетит в Малави сегодня, 1 октября, вечером.

Меган Маркл під час туру Африкою
Меган Маркл посетила местный университет во время тура по Африке / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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