Меган Маркл с принцем Гарри почтили память павших в Первой мировой войне: фото

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Принц Гарри и Меган Маркл на памятном мероприятии
Принц Гарри и Меган Маркл на памятном мероприятии / Getty Images

Герцоги Сассекские 7 ноября посетили Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве, чтобы традиционно почтить память военных, погибших в Первой мировой войне.

На официальное мероприятие Меган Маркл и принц Гарри надели траурные образы темных цветов, отдавая дань павшим. Герцогиня Сассекская надела темно-синее пальто с брошью в виде мака, который является символом памяти жертв Первой мировой войны. Ее образ дополнила шляпка с вуалью, перчатки и черные ботинки.

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Принц Гарри в свою очередь надел парадную военную форму, которую традиционно выбирает для таких мероприятий, ведь сам в свое время учился в Королевской военной академии в Сандхерсте и имеет воинское звание корнета. В частности, принц Гарри был на службе в Афганистане.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл на памятном мероприятии / Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган и Гарри положили на поле поминальные кресты и приняли участие в минуте молчания.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл на памятном мероприятии / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan Markle (@hrhofsussex)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan Markle (@hrhofsussex)

 

Известно, что траурное мероприятие должна была посетить мачеха принца Гарри герцогиня Корноульская, но по состоянию здоровья она пропустила событие. Стоит добавить, что в прошлом году в День памяти на одном из мероприятий в Букингемском дворце присутствовали Елизавета II, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобритания Принц Гарри
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