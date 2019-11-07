Меган Маркл с принцем Гарри почтили память павших в Первой мировой войне: фото

Герцоги Сассекские 7 ноября посетили Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве, чтобы традиционно почтить память военных, погибших в Первой мировой войне.

На официальное мероприятие Меган Маркл и принц Гарри надели траурные образы темных цветов, отдавая дань павшим. Герцогиня Сассекская надела темно-синее пальто с брошью в виде мака, который является символом памяти жертв Первой мировой войны. Ее образ дополнила шляпка с вуалью, перчатки и черные ботинки.

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Принц Гарри в свою очередь надел парадную военную форму, которую традиционно выбирает для таких мероприятий, ведь сам в свое время учился в Королевской военной академии в Сандхерсте и имеет воинское звание корнета. В частности, принц Гарри был на службе в Афганистане.



Принц Гарри и Меган Маркл на памятном мероприятии / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images

Меган и Гарри положили на поле поминальные кресты и приняли участие в минуте молчания.



Принц Гарри и Меган Маркл на памятном мероприятии / Getty Images

Известно, что траурное мероприятие должна была посетить мачеха принца Гарри герцогиня Корноульская, но по состоянию здоровья она пропустила событие. Стоит добавить, что в прошлом году в День памяти на одном из мероприятий в Букингемском дворце присутствовали Елизавета II, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.