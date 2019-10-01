Меган Маркл вошла в список самых влиятельных людей в сфере моды

22 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram / @meghan_markel__ir

После того, как Меган Маркл стала частью королевской семьи, внешний вид и дресс-код для нее находятся едва ли не на первом месте во время официальных выходов. Вероятно, за свою любовь к стильным образам герцогиня Сассекская удостоилась почетного звания.

На сайте Business of Fashion сообщили о том, что жена принца Гарри, Меган Маркл, попала в список топ-500 самых влиятельных людей в области моды.

Читайте также: В платье-рубашке цвета хаки: Меган Маркл совершила стильный выход во время африканского тура

Ведь с момента, когда королевская семья сообщила о том, что голливудская актриса станет частью семьи, она активно занялась своим гардеробом. Сменила мини на миди, а откровенные декольте на слегка открытые плечи. Несмотря на то, что Меган Маркл часто удавалось громко обойти определенные королевские правила дресс-кода, она всегда имела эффектный вид, о чем не стеснялись заявлять ее фанаты.

Герцогиня Сассекская умеет удивлять поклонников. Она может совершить официальный выход в платье от H&M за 30 долларов, а может прийти на масштабное событие в роскошном платье от Valentino за 11 тысяч долларов. Что интересно, после того, как она выбирает наряды от масс-маркета, они разлетаются с витрин как горячие пирожки. Так, интернет-запросы на джинсы от бренда L.Crew, в которых Меган вышла во время тура по Новой Зеландии, увеличились на 206%.

Поэтому престижное онлайн-издание решило, что жена наследника британского престола как никто другой заслуживает быть в списке самых влиятельных людей fashion-индустрии.

Меган Маркл
Меган Маркл в платье от H&M / Instagram / @hellomag

blog_ava
Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
сегодня
4707
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
сегодня 16:08 Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
94
Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
сегодня 13:00 Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
Ірина Буртик 55
Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
сегодня 12:30 Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
Олена Булан 135
Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
сегодня 11:10 Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
78
Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
30 сентября 17:30 Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
Юлія Гілей 213
Новости
Больше новостей
Залиште відгук