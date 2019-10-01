Меган Маркл вошла в список самых влиятельных людей в сфере моды

После того, как Меган Маркл стала частью королевской семьи, внешний вид и дресс-код для нее находятся едва ли не на первом месте во время официальных выходов. Вероятно, за свою любовь к стильным образам герцогиня Сассекская удостоилась почетного звания.

На сайте Business of Fashion сообщили о том, что жена принца Гарри, Меган Маркл, попала в список топ-500 самых влиятельных людей в области моды.

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Ведь с момента, когда королевская семья сообщила о том, что голливудская актриса станет частью семьи, она активно занялась своим гардеробом. Сменила мини на миди, а откровенные декольте на слегка открытые плечи. Несмотря на то, что Меган Маркл часто удавалось громко обойти определенные королевские правила дресс-кода, она всегда имела эффектный вид, о чем не стеснялись заявлять ее фанаты.

Герцогиня Сассекская умеет удивлять поклонников. Она может совершить официальный выход в платье от H&M за 30 долларов, а может прийти на масштабное событие в роскошном платье от Valentino за 11 тысяч долларов. Что интересно, после того, как она выбирает наряды от масс-маркета, они разлетаются с витрин как горячие пирожки. Так, интернет-запросы на джинсы от бренда L.Crew, в которых Меган вышла во время тура по Новой Зеландии, увеличились на 206%.

Поэтому престижное онлайн-издание решило, что жена наследника британского престола как никто другой заслуживает быть в списке самых влиятельных людей fashion-индустрии.



Меган Маркл в платье от H&M / Instagram / @hellomag