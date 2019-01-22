Меган Маркл закрыла тайный Instagram-аккаунт из-за угроз в сети – СМИ

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Беременной герцогине Сассекской Меган Маркл, имевшей тайный аккаунт в социальной сети Instagram, пришлось закрыть его для того, чтобы сохранить психологическое здоровье.

Так, для Меган удается не легко жить в новом статусе, ведь королевские правила заставляют ее полностью изолироваться от стиля жизни, которая была до замужества с принцем Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Свой личный аккаунт, который пользовался популярностью в сети, Маркл удалила после объявления о помолвке с внуком Елизаветы II. Однако впоследствии герцогиня создала фейковую страницу, чтобы следить за жизнью друзей.

Но, как стало известно, бывший актрисе было сложно воспринимать острые и негативные комментарии о себе в социальной сети. Кроме того, она видела даже угрозы в свой адрес.

Негативные комментарии очень сильно повлияли на нее – она чувствовала себя одинокой и беззащитной. Из-за угроз, которые сделаны онлайн, герцогиня считает, что находится в опасности, когда появляется на публике без охраны. Она постоянно думает, что на нее могут напасть,
– отмечает инсайдер.

меган маркл
Меган Маркл / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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