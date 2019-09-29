Меган Маркл засветила трендовый образ в Кейптауне: фото

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Меган Маркл в Африке
Меган Маркл в Африке / Instagram / @sussexroyal

Герцогиня Сассекская после декретного отпуска безупречно подготовилась к африканскому турне, поэтому каждый ее выход привлекает внимание всех мировых СМИ. Исключением не стал и ее частный завтрак в общественной организации, где Меган Маркл засветила трендовую юбку.

Как известно, встреча герцогини Сассекской с представительницами Women in Public Service состоялась еще 26 сентября. Мероприятие было закрытым для СМИ, поэтому только теперь в сеть попали первые снимки с этого события.

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На кадрах, которые Меган Маркл опубликовала на инстаграм-странице, видно, что завтрак прошел при участии общественных активисток, представительниц правительства, здравоохранения и образования. С высокими чиновниками герцогиня Сассекская решила обсудить вопрос, который она начала поднимать сразу после королевской свадьбы – роль и права женщины в современном мире.

"Накануне этого тура я с болью наблюдала за множеством нарушений в отношении женщин в Южной Африке. Поэтому мне было важно провести этот завтрак, чтобы изучить ситуацию, которая здесь сложилась. Сидя рядом с участницами завтрака, мне стало совершенно ясно: недостаточно просто надеяться на лучшее будущее. Единственный путь вперед – это "надежда в действии", – отметила Меган Маркл.

Меган Маркл у Кейптауні
Меган Маркл в Кейптауне / Instagram / @sussexroyal

И не только речь привлекла внимание подписчиков блога герцогов Сассекских, но и непревзойденный стиль жены принца Гарри. Для этого особого выхода Меган Маркл надела трендовую миди-юбку с геометрическим принтом. К ней герцогиня подобрала туфли-лодочки и обычную черную майку, которая добавила обыденности ее образу. Волнистые волосы и дневной макияж с акцентом на глаза завершили look Меган Маркл.

Герцогиня Сассекська обрала денний макіяж
Герцогиня Сассекская выбрала дневной макияж/ Instagram / @sussexroyal

Стильний образ Меган Маркл
Стильный образ Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Что известно о туре Меган Маркл и принца Гарри по Африке – читайте здесь.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Меган Маркл Стиль и мода Африка Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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